Esto ocurrirá si los usuarios no aceptan las condiciones de uso de WhatsApp

En enero de este año, WhatsApp anunció a sus más de 2,000 millones de usuarios las nuevas condiciones y términos de uso, las cuales tendrían que aceptar obligatoriamente, sin embargo, las inconformidades se hicieron saber debido al temor de que se filtrara información indebida, principalmente conversaciones privadas y cuentas bancarias.

Sin embargo, WhatsApp aceptó su error en las estrategias de comunicación y aunque muchos de los usuarios emigraron a otras aplicaciones de mensajería instantánea y llamadas telefónicas, la aplicación cambio de parecer y postergó las condiciones de uso para el mes de mayo, que ya está por llegar, a fin de revisar sus estrategias de manera más eficiente.

La nueva fecha será a partir del 15 de mayo, pero muchos se siguen preguntando, ¿qué es lo que pasará en caso de que un usuario no acepte las condiciones y términos de uso para la fecha pactada?

La buena noticia para los usuarios es que WhatsApp no eliminará tu cuenta en caso de no aceptar las condiciones. La mala noticias es que no tendrás acceso a todas las funciones de esta aplicación hasta que las aceptes.

En un breve periodo solo podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no leer ni enviar mensaje a tus contactos desde la aplicación, hasta que aceptes las condiciones incluso después de la fecha límite que será el 15 de mayo.

Sin embargo, la compañía cuya dueña es Facebook, aclara que se aplicará una ‘política relacionada con usuarios inactivos’, la cual menciona que: si se eliminan las cuentas de WhatsApp que estén inactivas por 120 días a fin de mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la privacidad de los usuarios, se considera que hay inactividad cuando no se conecte a WhatsApp.

Hay que tomare en cuenta en primer lugar, que los mensajes enviados a la plataforma, están cifrados de punto a punto, lo anterior por los temores que han estigmatizado a WhatsApp, por lo que la compañía ha reiterado que es imposible que otras personas puedan leer los mensajes, por lo que, al aceptar los términos, Facebook no podrá acceder a dichos datos de la app de mensajería.

Otra cosa a tomar en cuenta es que estas nuevas condiciones no afectarán a los usuarios que pertenezcan a la Unión Europea, debido a que existe una regulación en la región, por algunos acuerdos con la aplicación.

Finalmente, WhatsApp emitió un comunicado en el que asegura que la actualización incluye nuevas opciones para que las personas compartan mensajes con empresas en WhatsApp y proporcionen una mayor transparencia con respecto a la forma en que se recopilan y usan los datos.

“Si bien hoy en día no todos los usuarios realizan compras a empresas en WhatsApp, consideramos que cada vez más personas elegirán hacerlo en el futuro, por lo que es importante que conozcan bien los servicios. La actualización no expande nuestra capacidad de compartir datos con Facebook”, agregó en el comunicado.