Este es el enlace que nunca debes de abrir en WhatsApp

Millones de personas todos los días emplean WhatsApp para comunicarse ya sea con sus compañeros de trabajo o seres queridos, y creemos que es seguro, a pesar de que en los últimos días se ha dudado sobre la confiabilidad de esta aplicación, ya que existen algunos peligros que ponen el uso de la app.

Desde bromas que ponen en riesgo la aplicación, hasta virus que pueden robar tu información completa. Sin embargo, en los últimos días algo extraño ha estado pasando con un enlace que no debes de abrir.

Con el tráfico de datos en WhatsApp en donde día a día compartimos foto, videos, gif, audios, archivos y enlaces, podemos correr el riesgo de mandar algo que dañe nuestra aplicación.

Se trata de algo que ha estado pasando en las últimas semanas, y que varios usuarios de este servicio a través de redes sociales han estado reportando, indicando que existe un enlace que te podría meter en problemas.

En caso de que accedas al link, este no solo abrirá una página maliciosa, sino que el mensaje se replicará a todos tus contactos de manera automática son que puedas hacer algo al respecto.

¿De qué trata el mensaje? Fue en el canal de YouTube del usuario Lukas Stefanko, en donde mencionó que este enlace es un spam, y tiene como principal fuente Google Play.

La dirección URL, señala adslzon, “puede parecer real para un inexperto porque empieza con un play.google.store.apps, parecido a la web original de play.gppgle.com/store”, señala el youtuber.´

Si instalas el programa, pedirá acceso no solo a tus notificaciones, sino a los permisos para enviar y responder mensajes que llegan a tu WhatsApp, por medio de la función instantánea.

Un peligro más tiene que ver con la información, no solo de tus contraseñas, también de tu cuenta bancaria en caso de usar la app de tu aplicación bancaria.

En el video de Stefanko, se aprecia lo que hace la app con tu celular, ya que esta revisa el código de la cantidad de información que llega para sí ser enviársela a una tercera persona.

“La mejor manera de protegerse ante estos ataques, más allá de no hacer clic en estos enlaces maliciosos, es no instalar aplicaciones de orígenes desconocidos, y no darles ningún permiso adicional si no nos fiamos de su origen”, reporta.