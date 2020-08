Estados de WhatsApp: así puedes sacarles el máximo provecho

Desde 2017, WhatsApp se vio enriquecida con la función de Estados, lo que equivale a las historias de Instagram o Facebook, quien se encarga de todo lo relacionado con la app, como una forma más de comunicación con los contactos en el que se pueden informar o hacer partícipes de algunos hechos importantes de un usuario. Y tú, ¿le sacas el máximo provecho a tus Estados de WhatsApp?

¿No? pues lo primero que debes saber es cómo funciona esta opción que los últimos años ha tomado mucha fuerza entre los usuarios de la app, ya que es por medio de un texto, fotografías o vídeos que puedes informar sobre cualquier cosa importante que esté aconteciendo en tu vida.

Además, entre sus características, resaltan que todos tus contactos pueden verlos, así no tendrás que dar esa noticia que tanto te alegra a cada uno de tus contactos de manera personalizada, si no, que todos podrán acudir a tu estado para ver la noticia. Por otro lado, tienen una duración de 24 horas y no hay un límite de publicaciones de los mismos.

Pero si no acostumbras a utilizar tus Estados de WhatsApp, podría ser de mucha utilidad saber de qué se trata y como se utiliza esta herramienta de la app, propiedad de Facebook.

¿Qué es un Estado de WhatsApp?

La herramienta de la app, es una de las funciones que funciona como una publicación que se hace de forma generalizada para que todos los contactos de un usuario puedan verla y enterarse de cierta información. La publicación puede verse mediante un mensaje de texto, fotografías, vídeos y hasta los famosos GIFs que son imágenes con movimiento y estará visible en la pestaña de Estados de la app.

Por lo que podrás ver como los creados por ti mismo, como los que publican tus contactos. Además te tener una duración de 24 horas, podrán estar visibles para todos tus contactos, o bien, para un número reducido, dependiendo de tus preferencias o intereses, que se configuran al momento de publicar uno.

Entre otras cosas, se puede responder a un estado así como eliminarlo antes de pasadas las 24 horas y hasta reenviarlos.

La privacidad de los Estados radica precisamente en elegir cuales de tus contactos pueden ver tus publicaciones; siendo la mayoría, minoría o un número determinado.

Y eso depende en gran medida del tipo de publicación que se haga, ya será tu libre elección decidir si quieres que todos tus contactos lo vean o no; lo que se podrá configurar desde la opción de Privacidad de Estados.

Estados de WhatsApp: así puedes sacarles el máximo provecho. Foto Piqsels

Para crear y eliminar Estados, solo debes ir a la pestaña de la opción de Estados que se podrá ver a un lado de tu foto de perfil y para crearlos de texto, sólo se debe hacer click en el ícono del lápiz para escribir algo o elegir la opción de compartir una foto o video, haciendo click en el ícono de la cámara.

Las opciones para crearlos son múltiples: para un mensaje de texto, se puede cambiar de color el fondo, podrá llevar incluso emojis, diferente tipografía -tamaño, color, fuente- y para las publicaciones de fotografías y vídeos existen bastantes opciones a elegir para crearlos a tu gusto.

Para eliminarlos antes de que se cumplan las 24 horas, sólo se tendrá que hacer click en el menú desplegable que se puede ver a un lado de Mi Estado. Buscar la opción de borrar, eliminarlo y listo.

Pero si lo que quieres es reenviar tus Estados de WhatsApp, sólo deberás compartir tu estado en una conversación personal y/o de grupo. Para eso hay que ir a la opción de Estados, hacer click en el menú desplegable, elegir Reenviar y decidir con quién quieres compartir tus Estados.

Sin embargo, no desaparecerán a las 24 horas como lo que aparecen en tu pestaña de Estados, pues han sido enviados por ti en diferentes chats.

Así que si quieres compartir información a todos tus contactos o simplemente te gusta crear y publicar tus creaciones, esta opción es muy buena.

