Ésta es la nueva forma de estafa para robar cuentas de WhatsApp

Uno de los servicios de mensajería instantánea más utilizados en el mundo es sin duda, WhatsApp; sin embargo, además de ser una herramienta muy útil y práctica para implementra en varios aspectos de la vida cotidiana, también se le ha dado un doble uso, y éste es para estafar a los ususarios de la app por los ya conocidos ciberdelincuentes. Si sigues leyendo, sabrás cuál es la nueva forma de estafar a través de la app.

Y es que a partir de la invención de las redes sociales, las primeras formas de estafa fueron a través de usuarios que se hacían pasar por marcas de productos muy consumidos, haciendo caer a muchos de los adscritos a WhatsApp. Incluso, recientemente, también lo han seguido haciendo haciéndose pasar por las autoridades como pretexto de verificar si ya están inscritos para la vacuna del Covid-19, cuando en realidad lo que buscan es el robo de datos personales.

Así mismo, se está generando una nueva campaña envuelta por el engaño que buscan robar cuentas de WhatsApp. Hace algunas semanas, WhatsApp anunció que entraría en vigor una nueva política de la app, lo que causó mucha polémica y molestia entre los usuarios, debido a que Facebook, había advertido que los usuarios que no aceptaran las condiciones de uso, podría restringirles el servicio.

Y es que muchos dudaron en aceptar debido a que dicha actualización representaba un riesgo para la privacidad de los más de 2 mil millones de usuarios alrededor del mundo, hasta las altas esferas de diversos gobiernos. Aunque después la app, propiedad de Mark Zuckerberg, indicó que luego de no dar opición a aceptar o no, ya no limitaría las funciones.

Y es que, dichos antecedentes, tienen que ver precisamente con la nueva forma de estafa a través de la aplicación que es por medio de dicha actualización. ¿Cómo sucede? La situación se presenta a través de un mensaje que los delincuentes hacen llegar a los usuarios en el que informan que la app no está actualizada y es necesario que esté en uso para seguir utilizándola.

Dicho mensaje es enviado como si fuera de la app y hace pensar que surge de un sistema automatizado. El texto del mensaje indica que WhatsApp hará llegar un código de verificación de seis dígitos que debe compartise si se quiere seguir utilizando la app.

Tal y como sucede en la realidad, luego de unos segundos, llega un mensaje SMS al móvil del usuario que ha caído en la trampa, con un código confirmando la cuenta. Y como tienen todo muy bien planeado, el mensaje sí es enviado pora la compañía y el usuario confía en que es necesario enviar ese código.

Pero, ¿cómo lo hacen? en realidad es que el ciberdelincuente pidió acceso a esa cuenta de usuario de WhatsApp en otro equipo celular, tableta y/o computador, sólo descargando la app y darlo de alta con el número de celular de ese usuario y el código compartido es lo que le hacía falta para que quedara instalada por completo en ese dispositivo.

Acto seguido, esa persona que está detrás de otra pantalla, podrá tener toda la información de ese usuario, es decir, la cuenta de WhatsApp, se estará utilizando en otro dispositivo, ya que es bien sabido, a partir de un tiempo, ya se puede utilizar hasta en cuatro diferentes equipos al mismo tiempo.

Si ese usuario comparte dicho código, lo que pasará es que lo primero que verá es un mensaje de confirmación que indica que la cuenta de WhatsApp ya está actualizada. Pero no solo eso, sino que además, llegará otra alerta a dicho equipo, indicando que esa cuenta de WhatsApp, ya no está vinculada a ese dispositivo, sí, el celular de ese usuario.

La pregunta inmediata es: ¿Puedo recuperar mi cuenta y cómo puedo hacerlo? La realidad es que sí se puede. Lo primero que hay que hacer es desinstalar WhatsApp del celular, eliminando cualquier mínimo detalle y volver a descargar la app.

Como es de esperarse, se tendrá que llevar a cabo el mismo procedimiento de esperar un mensaje de la app, una ve que se coloca el número con el que se va a instalar la aplicación y posteriormente se hará el proceso de autentificación de la app con un código de verificación.

La mala noticia es que como ya habrá sido instalada con el código de verificación en el otro equipo, se tendrá que esperar un mínimo de seis horas para que la cuenta se reestablezca en el equipo, tiempo suficiente para que los maliantes puedan hacer de las suyas con los contactos de ese usuario y se cometan estafas en su nombre.

Algunos de los fraudes que se pueden cometer es que, una vez que ya han accedido a todos los contactos, pueden inventar situaciones de emergencia para las que incluso piden dinero prestado en nombre de ese usuario y si esa emergencia es atendida de inmediato por sus contactos, es un hecho que los delincuentes estarían robando dinero de esa forma.

Por último, para evitar este tipo de estafas, lo más recomendable es ignorar cualquier mensaje o notificación que llegue por otra vía que no sea de Whatsapp, y en caso de caer en la trampa, difundir la nueva forma de estafar de los ciberdelincuentes con el mayor número de personas que se pueda, para que nadie caiga en esa trampa.

Pues en este caso, cualquier usuario podría recibir dicha solicitud de ayuda, sin darse cuenta que realmente están siendo estafados. Por ese motivo, no hay que hacer caso de ningún mensaje si no es de la app oficial de WhatsApp. De cualquier forma, se puede poner en contacto con el servicio técnico de la app, a través del apartado de Ayuda en Configuración de la app.