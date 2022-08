Erika Buenfil comparte secretito para evitar arrugas en su rostro

Desde hace un tiempo Erika Buenfil se coronó como la reina de las redes sociales, especialmente de TikTok donde hasta el momento nadie le ha podido quitar el trono. La actriz no sólo ha destacado en el mundo del entretenimiento por su trayectoria artística, si no por su belleza y talento que demuestra en redes sociales en donde constantemente se vuelve tendencia, y en está ocasión no fue la excepción ya que la famosa sorprendió al revelar uno de sus secretitos para evitar arrugas, pues antes muerta que sencilla.

Para nadie es secreto que pese a que Erika Buenfil cuenta ya con 58 años, la protagonista de la telenovela Amores Verdaderos se ha conservado y hoy en día es una de las mujeres más guapas del medio artístico. Y en este sentido, recientemente la actriz de Televisa compartió a través de TikTok un video en el que confiesa un secretito de belleza que realiza constantemente para evitar arrugas.

En dicho video la reina de TikTok aparece recostada sobre una camilla mientras una persona realiza un procedimiento en su rostro con una máquina láser. Una vez terminado el proceso, el especialista cuestiona a la famosa sobre si duele, a lo que ella responde con un rotundo no.

Acto seguido, Erika Buenfil revela el nombre del tratamiento láser el cual se llama Hollywood pink. "Se llama Hollywood pink” dijo la actriz . El video lleva hasta el momento más de 23 mil corazones y decenas de comentarios en los que los usuarios aplauden que la artista se siga cuidando para lucir siempre bella.

"Cada día más bella ", "Que guapa cuidándose, siempre hermosa", "Cuidar la belleza es muy bueno, pero la belleza del interior nunca se acaba y tu eres hermosa por dentro y hermosa por fuera", son algunos de los halagos que Buenfil recibió en dicha publicación.

Por otro lado, Erika Buenfil recientemente se volvió tendencia en redes sociales tras asegurar que su hijo Nicólas ya conoció a su padre. Fue durante una entrevista con Isabel Lascurain donde la actriz confesó que su primogénito ya se encontró con Ernesto Zedillo Jr., aunque no especificó cuándo fue la artista contó que un día su hijo le habla por teléfono y le dice que su padre lo anda buscando para conocerlo, y aunque ella intentó llegar a su casa no lo logró y el encuentro se dio entre padre e hijo.

“Para cuando llego, él ya se había ido. Me acuerdo que en una escalerita se sienta Nicolás y me dice: ‘Mamá, no mam%s, mamá, es que qué impacto’, para él fue como un impacto. Para él fue algo muy bueno”, contó la actriz.

