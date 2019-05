En casa con mis monstruos: Abre exposición el mexicano Del Toro

Guadalajara.- El director de cine mexicano Guillermo del Toro abrió este miércoles la exposición “En casa con mis monstruos”, en la que además de mostrar parte de su colección personal busca un diálogo con el público y los jóvenes creadores.

Después de abrir la muestra en la ciudad mexicana de Guadalajara, Del Toro explicó que llevar la exposición a su país es una forma de inspirar a las nuevas generaciones de artistas a los que ha buscado ayudar de diversas maneras como una forma de recalcar la importancia de la identidad.

“Era mi interés presentar esto como una opción muy dirigida a los jóvenes creadores, no es una museografía que aspire a consagrar o ensalzar, no, es un diálogo con los creadores jóvenes de México y buscando decir que lo que sea que te mueva es parte de tu historia y de esa biografía de imágenes y sensaciones“, reveló.

Resultado de dos horribles años de trabajo con Eugenio Caballero, director de arte de la película “Roma”, la muestra reúne 950 esculturas, pinturas, grabados, libros, cómics, ropa y objetos de sus películas que han marcado su vida personal y creativa.

La muestra, que Del Toro la usa como una forma de volver a su raíz y afianzar su identidad, abrirá sus puertas al público el próximo 1 de junio y estará abierta hasta el 27 de octubre.

El estilo gótico de Guillermo Del Toro

El cineasta eligió como sede el Museo de las Artes porque es el sitio más cercano a la casa en la que vivía con su abuela y a donde comenzó a interesarse por el estilo gótico de una iglesia cercana y porque en un viejo kiosco compraba los cómics que ahora son parte de la exposición.

Hoy se inaugura la exposición de @RealGDT “@encasamonstruos”; por primera y última vez en Guadalajara.



No puedes faltar a esta monstruosa experiencia a partir del 1ro de junio en el @MUSAudg. ��



Puedes obtener tus boletos aquí: https://t.co/PiEQIJnMoz �� pic.twitter.com/QUmFElHcon — KlausM. (@MKlaus73) 29 de mayo de 2019

Se habla de identidad y mi identidad se forma en Guadalajara, señaló el director, ganador del Óscar por ‘The Shape of water’ al explicar que la exposición está organizada temáticamente.

“No por cada películas, no es filmografía, no es lo que tardé en hacerla, no hay ningún anecdotario, lo importante para mí es que la identidad narrativa se puede forjar por cosas completamente disímiles que hablan entre sí”, expresó.