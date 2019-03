En abril comienza el horario de verano del 2019 en México

México.- El cambio de horario de verano 2019 en México entrará en vigor el próximo domingo 7 de abril en casi todos los estados mexicanos. Existen algunas excepciones, sin embargo, para las regiones donde sí aplica, ocurrirá en punto de las 2:00 horas de ese día y teminará el 27 de octubre del mismo año.

La intención del cambio de horario de verano, es que la población aproveche la luz del Sol en el período ocurrido entre abril y septiembre. El cambio sugiere un ahorro de energía eléctrica mayor que favorece no solo a los hogares, sino a las industrias y comercios.

No olvides hacer el cambio de horario de verano antes de irte a dormir. Foto: Pixabay

A qué hora hacer el cambio de horario 2019

En en el caso de México, el horario de verano inicia cada año el primer domingo de abril y finaliza el último domingo de octubre. Por lo tanto será el domingo 7 de abril cuando los mexicanos adelantemos nuestro reloj antes de irnos a dormir para amanecer con el horario correcto.

Recuerda que la mayoría de los aparatos tecnológicos que dan la hora, suelen adelantarse automáticamente, pero lo mejor será que te serciores para que no te confundas. En caso que tu reloj no sea automático, solo adelanta la hora antes de acostarte y no tendrás problemas.