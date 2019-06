En China curan el estrés golpeando la cabeza de Donald Trump

China.- Una compañía japonesa está triunfando en un salón tecnológico en China con un maniquí de Donald Trump que los visitantes pueden golpear en la cabeza con un martillo para luchar contra el estrés.

La cabeza del presidente, con un resorte que la hace moverse, se ha convertido en la estrella del Consumer Electronics Show (CES) Asia, la versión asiática del célebre salón tecnológico de Las Vegas.

"Todavía sería mejor si pudieran utilizar las manos y los pies. Con el martillo no es tan divertido", explica Wang Dongyue, un visitante, tras haber dado un gran mazazo en la cabeza ficticia del presidente estadunidense.

Si le digo la verdad, no me causa muy buena impresión porque ahora mismo no es muy amistoso con China, afirma este hombre de 31 años.