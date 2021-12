Elimina el ‘escribiendo’ en WhatsApp sin descargar otras aplicaciones

WhatsApp se ha convertido en una gran red de comunicación para millones de personas alrededor del mundo, que lo utilizan no sólo para enviarse mensajes con sus cercanos, sino también como una herramienta para trabajar, pero hay quienes han padecido verdaderos dolores de cabeza pues algunas de sus funciones les han generado problemas con otros, como sus parejas, con el típico “escribiendo”.

Aunque parezca chusco, esta es una situación muy común y no son pocos los que han recibido algún reclamo del novio o novia porque ven esta señalización y al final no reciben ningún mensaje (no sólo ocurre en las ficciones de TV), por lo que aquí te contamos cómo puedes eliminar el “escribiendo” sin tener que apoyarte en otras aplicaciones.

Puede ocurrir que en alguna ocasión te arrepientas de mandar aquel mensaje por WhatsApp, o que simplemente algo te distrajo y te quedaste a medias redactándolo y lo olvidas, pero el receptor verá que sigues “escribiendo”, por lo que mejor prefieres eliminar esa característica y sin descargar aplicaciones, toma nota, aquí te decimos cómo hacerlo.

Lee también: WhatsApp: así se pueden personalizar las notificaciones de los grupos

Lo primero que tienes que tomar en cuenta al momento de utilizar el truco es si tienes un celular con sistema Android o IOS, pues WhatsApp presenta características diferentes para cada sistema operativo, además que la aplicación que debes tener instalada es la original de la empresa de mensajería instantánea.

Hay quienes en el afán de eliminar el “escribiendo” han instalado algunas aplicaciones que se ofrecen en las tiendas online que les prometen otras funciones, o cambio de color, pero que son de dudosa procedencia, por lo que tienes que tener mucho cuidado con lo que descargas en tu teléfono.

Con la aplicación original el truco para evitar el “escribiendo” es muy sencillo pues basta con utilizar el “modo avión” en tu celular antes de acceder a tus mensajes; si haces esto, WhatsApp detectará que no tienes conexión y dejará de aplicar las funciones que normalmente hace, como dejar ver que ya viste la conversación.

Una vez que pongas en “modo avión” tu teléfono, ahora sí, puedes ingresar al chat, revisar el mensaje y responderlo. Ya que lo hayas hecho, dale enviar, aunque como no estás conectado, el texto permanecerá ahí y no irá, por lo que te mostrará un relojito y en algunos casos la leyenda de que se enviará cuando haya conexión.

Lee también: Truco de WhatsApp para que todas tus conversaciones se autodestruyan

Posterior a ello, quita el “modo avión” y el mensaje se enviará automáticamente, evitando el “escribiendo” previo del tiempo en el que redactaste la respuesta, y con ello no dejas ver a la persona receptora que estuviste redactando el mensaje.

Este sencillo truco le puede evitar muchos sinsabores a las personas que han tenido problemas con el típico “escribiendo” en los chats de WhatsApp, así que sí es tu caso no dudes en aplicarlo y verás que puede ser la solución que estabas buscando.

Descubre el sencillo truco con el que eliminarás el "escribiendo" para siempre. Foto Pixabay

Síguenos en