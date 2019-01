El tiburón más grande encontrado en Hawái en fotos

Estados Unidos.- Dos investigadores marinos que se toparon quizá con el tiburón más grande, se trata de la especie de tiburón blanco, el de los más grandes que se tiene registro. Los investigadores han aprovechado este encuentro como una oportunidad para exigir una legislación que proteja a los tiburones en Hawai.

Ocean Ramsey, conservacionista e investigadora de tiburones, afirmó a The Associated Press que el martes se encontró con el tiburón de 6 metros (20 pies) cerca de un cachalote muerto frente a las costas de la isla de Oahu.

El tiburón más grande encontrado en Hawái. Foto: AP

El suceso fue documentado y compartido en las redes sociales por su prometido y socio, Juan Oliphant.

El Departamento de Tierras y Recursos Naturales dijo que había visto fotografías del gran tiburón blanco hembra y que tiburones tigre también se estaban alimentando de la ballena. Oliphant, que tomó las imágenes que se han hecho virales, dijo que se desconoce si el ejemplar es el famoso Deep Blue, que se cree es el tiburón blanco de mayor tamaño del que se tenga registro.

Tenía la talla típica, dijo Oliphant sobre el tiburón hembra avistado el martes.

Quizá lo más emocionante sea que otro gran tiburón blanco enorme, de supertamaño, ande por ahí, sus poblaciones están bajando.

El tiburón más grande y su especie deberían ser protegidos

Ramsey, cuya compañía de turismo conservacionista se llama One Ocean Diving and Research, con sede en Oahu, dijo que desde hace muchos años exige una iniciativa que prohíba la matanza de tiburones y rayas en Hawai, y manifestó esperanza de que la medida se convierta en ley. Ramsey dijo que las imágenes de ella nadando al lado de un enorme tiburón blanco muestran que los depredadores deben ser protegidos, no temidos.

Sin embargo, la veterana buceadora considera que la gente en general no debe meterse temerariamente al agua con los gigantes, en especial cerca de una fuente de alimento como el cadáver en descomposición de una ballena. Ramsey dijo que adiestrarse ampliamente y estudiar la conducta de los tiburones ha mantenido a su equipo y clientes a salvo.

Ella enseña a la gente como actuar y, lo más importante, qué no hacer frente a un tiburón en el mar. Ramsey y su equipo observan la conducta de los tiburones, los identifican y les ponen marcas, además de compartir la información con investigadores así como con las autoridades estatales y federales.

