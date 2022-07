El nuevo modo privado de WhatsApp permitirá ocultar el Estado en línea

Tras el tema de seguridad y privacidad que el servicio de mensajería rápida WhatsApp ha estado trabajando recientemente, la app ofrece una mayor seguridad a los usuarios con el nuevo 'modo privado', por lo que permitirá ocultar el 'estado en línea' de cada usuario.

Así que si eres de los que les gusta pasar desapercibido en WhatsApp utilizándola sin Internet -a destiempo- o valiéndote de otras apps de terceros que pueden hacerte pasar como incógnito, todo parece indicar que ahora ya no tendrás que echar mano de esas herramientas.

Pues según WABetaInfo, el sitio especializado de WhatsApp, la app que es propiedad de Meta, está trabajando en una nueva opción que permitirá ocultar el estado 'En línea' a todos los usuarios, incluidos aquellos que figuren entre la lista de nuestros contactos, y no nada más aquellos que con los que no se ha tenido una conversación desde hace tiempo.

Lee también: Trucos para bloquear a ese usuario que te hace la vida de cuadritos en WhatsApp

Opciones que ya existen que serán corregidas y aumentadas

Hoy en día, WhatsApp ya permite ocultar el estado 'En línea' cada vez que un usuario está haciendo uso de su cuenta. Pero esta función sólo es visible en usuarios que no han iniciado una conversación; lo que indica que si un usuario quiere conversar con otro contacto por primera vez, éste no podrá ver su estado, sino hasta que éste responda el mensaje.

No obstante, se sabe que, tras los cambios favorables de la app, ésta permitirá ocultar el estado en línea a absolutamente todos los contactos, incluyendo a aquellos con los que no se tiene mucha actividad en la app.

Lee también: Truco de la cámara secreta de WhatsApp, ¿Qué es y cómo funciona?

El fin de esta nueva herramienta sobre seguridad y privacidad de los usuarios, es evitar que otras personas sepan que alguien está usado WhatsApp; pues en la actualidad, el estado 'En línea' se puede ver en todo momento cuando un usuario está conectado, sin importar en qué chat se encuentre.

Pero de acuerdo con WABetaInfo, la posibilidad de ocultar el aviso 'En línea' a todos los contactos, aparecerá en los ajustes de privacidad de WhatsApp, junto a la opción que permite activar o desactivar la última conexión.

Dos nuevas opciones de privacidad de WhatsApp

Pues se vislumbra que en un tiempo no muy lejano, será posible personalizar la app sober quién puede ver cuando estamos en línea gracias a la configuración desde los ajustes de WhatsApp que podrán verse como "Todos" e "Igual que Última Vez"; es decir, si eliges "Mis contactos" para la opción "Última vez" e "Igual que Última vez" para la opción "Quién puede ver que estás en línea", significa que los no contactos no podrán ver cuándo estás en línea.

Y respecto a esta última opción "Quién puede ver que estás en línea", WhatsApp también permitirá a los usuarios elegir quién quiere que vea la última vez de conexión en la app; y entre las opciones figurarán "Todos", "Únicamente tus contactos", "Nadie" o "Todos los contactos", incluso "Excepto algunas personas", mismas que se esperan que puedan sorprender tanto a usuarios de Android como iOS (iPhone).

En relación a esta última opción, WhatsApp también permitirá al usuario escoger quién quiere que vea la última vez que ha accedido a la app. Si todos, únicamente sus contactos, nadie o todos los contactos, excepto algunas personas. Se espera que ambas funciones lleguen próximamente a la app para iOS y Android. Eso sí, no es la única en la que trabaja la app de mensajería.

Síguenos en