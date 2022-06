El maquillaje de fiesta de Ximena Navarrete que la pone en tendencia

Tras ser una reina de belleza y haber tocado las altas esferas del título universal de la belleza femenina entre mujeres de prácticamente todo el mundo, la modelo Ximena Navarrete, ha dejado ver una y otra vez que la etiqueta y el glamour son parte de su vida, así como el maquillaje de fiesta que la pone en tendencia.

Pues a través de redes sociales, la mexicana que adquirió el título de Miss Universo 2010, ha puesto el nombre de México muy en alto, no sólo por su belleza, sino también por su preparación, empoderamiento femenino y lo sutil de su clase.

Y en su última publicación del pasado sábado 11 de junio, la tapatía (de Guadalajara, México), deslumbró de nueva cuenta con su belleza y su impecabilidad, tras mostrarse muy cerca de la cámara y dejando ver cada detalle de una sesión de maquillaje.

Lee también: Hija de ex Miss Universo Ximena Navarrete, es protagonista en redes sociales

Vico Guadarrama, quien es uno de los maquillistas más reconocidos en México, gracias a su talento y porque forma parte del equipo de famosas como Ninel Conde, Erika Buenfil y Angélica Rivera e entre otras, fue quien puso color al rostro de la ex reina de belleza, Ximena Navarrete.

Y la modelo se puso en manos de él, quien además de utilizar un maquillaje en tonos marrones, muy natural, delineó la ceja poblada que Ximena tiene y coloreó sus mejillas con un tono rosado natural. Sus labios también fueron maquillados en un tono rosa y un delineado mate de la misma gama de colores.

Lee también: Así luce Marlene Favela sin gota de maquillaje en tutorial para el verano

Ximena lució unos ojazos, y para ello, Vico Guadarrama colocó sombras color marrón a lo largo y ancho del párpado. Posteriormente pintó con un tono rosa pálido sobre las sombras marrón y con una brocha para párpados, distribuyó las sombras rosadas con glitter.

Y tras un delineado negro muy delgadito, colocaron dramáticas pestañas postizas que acentuaron considerablemente la forma del ojo y se ve mucho más glamorosa. También delineó el ojo en la parte de abajo, haciendo la mirada mucho más imponente. En cuando al cabello, el staylist cepilló y moldeó con plancha con cepillo redondo, y peinó con partido de lado.

El corrector y otros trucos, hicieron resaltar aún más la belleza y las facciones de Ximena Navarrete. Dicho maquillaje que se puede utilizar en toda ocasión y sin duda, hace ver a la mujer mucho más empoderada.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!