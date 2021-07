Dual Messenger for WhatsApp WA: qué es y cómo instalarlo en tu celular

Si eres amante de chatear desde diferentes cuentas instaladas en tu celular, Dual Messenger for WhatsApp WA, es para tí. Se trata de una aplicación para celulares que te permite mantener una conversación con algunos de tus contactos de WhatsApp al mismo tiempo, sin dejar de lado algunos detalles que podrás descubrir si sigues leyendo...

La cuestión no sería de relevancia, dado que se sabe que de forma oficial, WhatsApp puede se utilizado en dos equipos al mismo tiempo como un celular y una computadora o bien, en cuatro dispositivos diferentes, lo que se conoce como la función multidispositivos. Sin embargo, la variante es que Dual Messenger for WhatsApp WA es una herramienta que permitirá usar tu misma cuenta de WhatsApp desde cualquier teléfono celular.

Hasta el momento, y sin contar con la función de multidispositivos, se sabe que si ingresas a tu cuenta de WhatsApp desde otro equipo celular, automáticamente, se cierra la sesión en el teléfono donde tienes tu cuenta activa; lo mismo pasa si tienes dos ventanas abiertas destinadas para la misma app en una computadora.

No obstante con Dual Messenger for WhatsApp WA ya no pasará eso y de acuerdo a la siguiente información, podrás mantener varios chats abiertos al mismo tiempo en diferentes equipos celulares; claro que para poder hacer funcionar la herramienta, es necesario tener cerca de los demás equipos, el teléfono celular en donde tienes instalada la versión oficial de WhatsApp.

Para descargar y usar Dual Messenger for WhatsApp WA que además, la buena noticia es que está disponible tanto para equipos Android en la Play Store de Google, como para iOS (iPhone) en la AppStore, -lo que indica que cuenta con una seguridad reforzada- y podrán usarlo todos los usuarios, sólo debes seguir el siguiente procedimiento:

Lo primero será descargar Dual Messenger for WhatsApp WA.

Una vez descargada la app, abrirla, luego deberás escanear el código.

Ahora podrás utilizar tu misma cuenta de WhatsApp en dos dispositivos diferentes y con dos chats diferentes.

La app ha sido pensada para los usuarios que no pueden instalar WhatsApp en sus dispositivos como en el caso de los iPad o los celulares Huawei que cuentan con otro sistema operativo.

Existen varias versiones de apps, pero prácticamente se instalan de la misma manera que Dual Messenger for WhatsApp WA.

