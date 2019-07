Doctor Strange 2: La primera película de terror del MCU

En la Comic-Con de San Diego se reveló que Doctor Strange estará de regreso con su secuela y será una cinta de terror, la primera de Marvel en su tipo. El director será el cineasta estadounidense Scott Derrickson.

Lo que sucede con Doctor Strange In The Multiverse Of Madness no es como tal una película de terror de Marvel, sino que será la más siniestra que el multiuniverso haya hecho antes.

Lee también: Tom Welling sería Superman de nuevo al lado de Lynda Carter

Aunque no se dieron a conocer más detalles sobre Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, sabemos que será Benedict Cumberbatch quien de nuevo interprete al hechicero. Mientras que Elizabeth Olsen será la Bruja Escarlata.

Otro dato importante es que esta película estaría llegando a las pantallas de cine el 7 de mayo de 2021 de acuerdo a lo que publicó Marvel Stuidos en sus cuentas de redes sociales.

La incorporación de la Bruja Escarlata a esta historia y Natalie Portman como la primera mujer Thor han sido dos sorpresas para las historias alternas del MCU.

Doctor Strange llegará a la patalla como la segunda referencia del multiuniverso de Marvel, después de la primera que fue Spider-Man: Far From Home.