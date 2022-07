Diviértete este verano enviando mensajes de cabeza en WhatsApp; éste es el truco

Ya no es suficiente enviar mensajes de WhatsApp como normalmente se escriben, con la escritura occidental de izquierda a derecha y con las letras posicionadas de frente y descansando hacia abajo; y es que desde hace tiempo circula el truco para que los mensajes que sean enviados a través de la app, ahora se lean de cabeza... ¿quieres saber cómo hacerlo?, ¡sigue leyendo!

El envío de mensajes de texto por WhatsApp es desmedido diariamente, por lo que para muchos, ahora ya no es suficiente escribirlos, enviarlos y leerlos de manera normal. Y si se trata de diversión que no sea representa por memes, fotografías, imágenes, vídeos y audios, entonces escribir de cabeza en WhatsApp es una buena opción para este verano.

Pues además de poder escribir tus mensajes en versión cursiva, negrita o rayado en la app de Meta, esas no son todas las opciones que tienes con el uso de WhatsApp; y lo mejor, es que no se necesitan apps de terceros que pueden dañar tu equipo o lo que es peor, infringir en tu privacidad y extraer datos de tu cuenta de WhatsApp.

Lo que sí hay que saber que para poder lograr escribir tus textos de cabeza, hay que pasarlos por otra app que no tiene peligrosidad, pues esta app solo ayudará a color el texto de cabeza; así que sigue el procedimiento que a continuación se detalla para poder lograrlo y ¡sorprender a tus amigos!

Pues sobre todo para los chicos que están de vacaciones del colegio, pueden encontrar otra forma divertida para comunicarse con sus amigos y dejarlos con el ojo cuadrado. Checa paso a paso lo que ha que hacer para lograrlo.

Otro detalle es que el truco podrá ser utilizado tanto en equipos Android como en iOS (iPhone); no obstante, no es la única opción para escribir tus mensajes de cabeza y de muchas otras formas.

