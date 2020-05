Día de las Madres: memes mas divertidos de la celebración 2020

El Día de las Madres ha llegado, sin embargo las personas en las redes sociales no dejaron pasar la oportunidad de publicar los ya conocidos memes, pues este año la celebracion será diferente debido a que las personas se encuentran en cuarentena por la pandemia mundial del coronavirus, así que no podrán salir de casa a festejar como acostumbraban a hacerlo.

El Día de las Madres en México se celebra el 10 de Mayo; sin embargo, este año no podran salir las personas a celebrarlo como acostumbaban, como lo era llevarla a desayunar, comer, pasear, etc. Así que los hijos tendrán que buscar la manera de festejar el día en casa, por lo que algnos se dieron a la tarea de crear memes divertidos y creativas imagenes que se han compartido en las diferentes redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram.

Lee también: Los mejores memes de #UnDíaSinMujeres

Hay diferentes tipos de memes con los que los internautas hacen alusión a la fecha:

En una de las imágenes se puede apreciar que hacen referencia a la canción Señora, Señora interpretada por Denisse de Kalafe, la cual es muy escuchada año con año en esta fecha, la cual, anuncian que cantarán en línea a las madres desde casa.

En otro, se puede observar que crearon una imagen en la que aparecen dos tupers: uno de yogurt y otro de leche; anunciando que son artículos en venta para regalar este 10 de mayo.

Y en otra más, aparecen tres sapitos que hacen referencia a los hijos, mismos que se reúnen para ver que le regalarían a la mamá al estar en cuarentena.

La maravilla de la tecnología permite que estas ocurrencias sean compartidas en las redes sociales, pues es claro que, a través de las distintas aplicaciones, las personas tienen comunicación debido a que no pueden salir de casa, así que aprovechan la tecnología para hacerlo, y aún más en un día tan especial en el que las mamás son las festejadas.

Sin duda alguna, la cuarentena que se vive en estos momentos a consecuencia del coronavirus, no les permitirá que las personas se puedan reunir en familia para festejar una fecha tan importante como ésta; no obstante, los integrantes de la familia sí podrán convivir dentro de la casa con la intención de hacer pasar un momento agradable a la madre de familia utilizando los recursos que se tengan al alcance para no exponerse a sufrir algún contagio del virus.