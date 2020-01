Danna Paola y los stickers para WhatsApp

Danna Paola es una actriz y cantante, que a su corta edad de 24 años, lleva una carrera en donde realiza cine y teatro. Es cantante, tanto en México como a nivel internacional, reconocida por empezar desde los 6 años su carrera profesional.

Recientemente Danna Paola es una de las coach del reality show La Academia, a la cual la invitaron a formar parte del panel de jueces ocupando la silla junto con Alexander Hacha, Horacio Villa Lobos y Arturo López y donde se vivío una polémica con un ex participante del programa.

Resulta que el ex participante de La Academia de nombre Gibran señaló que Danna Paola era cu...por lo que esto causó polémica en redes sociales debido a que la cantante se defendió.

La cantante al defenderse y reclamarle al ex participante se realizaron una serie de memes y stickers que circulan por medio de redes sociales y que las personas pasan por medio de WhatsApp, en la que las utilizan en el momento preciso en el que tiene relación con este tipo de polémicas.

Pasos para descargar los memes de Danna Paola:

Si se cuenta con un dispositivo Android, deberás instalar sticker marker en tu dispositivo. Toca añadir a WhatsApp. Posteriormente abrirás Google Drive para elegir tu cuenta. Toque para abrir con Sticker Maker. Y por último toca para abrir en mi librería.

La artista se enojó tanto que hasta le retiró la crítica a él y a su novia por hablar mal de ella a lo que expresó:”¿Así no soy c*lera contigo?. Yo estoy en esta silla no para verme bonita: es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie”.

Desafortunadamente el ex alumno de La Academia, ese domingo de su interpretación y al momento de conocer quien era el participante que debería de abandonar el programa a lo cual fue Gibran, el participante menos votado por lo cual tuvo que abandonar la competencia.