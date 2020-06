Culpan a Karla Panini de sismo en México con memes

En medio de la polémica que vive junto a su esposo Américo Garza y la fallecida comediante Karla Luna, Karla Panini sigue dando de qué hablar, pues recientemente nuevamente se convirtió en trending topic en Twitter, y no porque hablará o contará su verdad o incluso respondiera a algunas acusaciones, sino que muchos de los usuarios de esta red hicieron tendencia su nombre porque la culparon del sismo de 7,5 que se registró en México, el pasado martes 23 de junio.

Algunos usuarios de Twitter aprovecharon la situación para culpar a Karla Panini de lo sucedido con clásicos memes. Los usuarios se mofaron de la Comare Güera y la convirtieron en trending topic en Twitter. Pese a que Panini no tiene nada que ver con el fenómeno natural resultó involucrada, pues entre los memes se puede leer que provocó la ira de los dioses por haberle quitado el esposo a su íntima amiga, Karla Luna.

Lee también: Estos actores podrían interpretar a Karla Panini, Karla Luna y Américo en la serie

"Karla Panini preparándose para salir en tendencias cada que pasa una desgracia en el mundo, porque todos sabemos que esto no hubiera pasado si no se hubiera casado con el esposo de su mejor amiga.", "No hubiera temblado si alguien no se hubiera robado al marido de su mejor amiga. CHTM Karla Panini #sismocdmx", fueron algunos de los memes.

Aquí algunos de los memes:

No hubiera temblado si alguien no se hubiera robado al marido de su mejor amiga��CHTM Karla Panini #sismocdmx pic.twitter.com/OU9cG0yYjP — Henrietta (@NoSoyHenrietta) June 23, 2020

Karla Panini durante el #sismo acordándose que también tenía que sacar a los hijos de Karla Luna. pic.twitter.com/qUnNTunJHU — Chico Indiscreto (@ChicoIndiscreet) June 23, 2020

- ¿Quién causa los sismos y los Tsunamis?

- La naturaleza.

- ¿Y por qué pusiste Karla Panini? pic.twitter.com/xNJySmaK8q — Dago (@dagoherediar) June 23, 2020

Karla Luna viendo desde el cielo que cada desgracia que pasa, los mexicanos usamos de culpable a Karla Panini #sismo pic.twitter.com/dv5NAygjLn — Chesterfield. (@jortheck) June 23, 2020

SI ALGUIEN NO LE HUBIERA QUITADO EL ESPOSO A SU MEJOR AMIGA, NO ME HABRÍA PERDIDO EL LIVE JIKOOK, TODO ES CULPA DE KARLA PANINI pic.twitter.com/S4KABETuCK — �������������� ✰ (@ximiinb) June 21, 2020

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.