Cuándo es el fin de Game of Thrones

Luego de ocho exitosas temporadas y colocarse como una de las series preferidas de las plataformas de streaming, Game of Thrones llegará a su fin. GOT logró ser la producción más grande de la historia de la televisión.

Fanáticos esperan ansiosos el último episodio de Juego de Tronos, todos quieren saber quién ocupará finalmente el Trono de HIerro. Será el domingo 19 de mayo cuando Game of Thrones llegue a su final.

El sexto y último episodio de su octava temporada se estrenará el domingo aunque a inicios de esta semana se estrenó el tráiler que nos adelantó un poco de lo que podría suceder pero claro, sin spoilers.

GOT fue escrita y dirigida por los creadores de la serie David Benioff y D.B. Weiss, en el caso de Juego de Tronos se espera que el final sea espectacular, en medio de una lucha entre el amor y el miedo que a lo largo de la trama tuvo fantasía, traición y ambición.

No puedes perderte el fin de Game of Thrones, su último episodio durará 80 minutos así que prepara todo y no te muevas del sofá.