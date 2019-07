Cada vez son más los jóvenes que apuesta a tener o ser amigos con derecho que entablar una relación formal de pareja, los motivos pueden ser muchos pero ahora nos concentraremos en los beneficios que hacerlo de esta manera tiene.

Para empezar los chavos no tenemos mucho problema con esto de los amigos con derecho, porque primeramente ya son friends y no hay nada que no sepamos uno del otro, pero seguramente no queremos enamorarnos.

1. Evitas citas románticas fallidas

¡Oh sí! Lo mejor de tener un [email protected] con derecho es que no tendrás que pasar por el filtro de las primeras citas. Tú y tu [email protected] ya se conocen tan bien que no es necesario romantizar, sino ir directo a lo que ambos quieren.

Cuáles son los beneficios ser amigos con derecho. Foto: Unsplash

2. Confianza y química en uno

La confianza para que sean amigos tiene que ser mucha, pero si está combinada con química puedes tenerlo todo en una misma persona porque de cierto modo la quieres pero no estás dispuesto a entregar el corazón, así que las cosas entre ustedes fluirán mejor.

3. Es una 'ralación' sincera

Lo de ustedes no necesita tanto drama y se evitan de ser personas tóxicas, principalmente porque han sido tan sinceros con lo que quieren y sieten, que cualquier cosa que suceda o les afectará.

Cuáles son los beneficios ser amigos con derecho. Foto: Unsplash

4. Relaciones libres pero responsables

Su amistad es sincera pero también placentera y obviamente en este punto disfrutarán de su intimidad al máximo, pueden hablar sin problema lo que uno y otro quieren, las fantasias, lo que anhelan y cómo les gusta más.

Pueden disfrutar de sus momentos íntimos sin dificultad, porque saben que se cuidan uno al otro incluso porque no quieren estar juntos y evitarán a toda costa tener otro vínculo que los una.

Cuáles son los beneficios ser amigos con derecho. Foto: Unsplash

5. Pueden romper el vínculo sin llorar ni dejarse de hablar

En caso de que ya no quieran seguir siendo amigos con derecho, podrán seguir su amistad como si nada hubiera pasado nunca y no habrá necesidad de llorar ni despedidas dolorosas y seguro estarás listo para una relación formal.