Cuáles días no se come carne en la Cuaresma

Cada Miércoles de Ceniza las personas acuden a las iglesias y dan por iniciada la Cuaresma, un período de 40 días de ayuno y preparación para la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo en Semana Santa. Desde este día queda restringida la ingesta de carne roja, te decimos qué días del 2019 no debes comerla.

Las antigüas creencias y costumbres de la religión Católica señalan que durante la Cuaresma no se come carne roja y debe ser sustituída por carnes blancas como pescado, mariscos, pollo y otras aves. El primer día que no debes comerla es el 6 de marzo de 2019.

Lee también: Por qué no se puede comer carne el Miércoles de Ceniza y Cuaresma

Qué días no se come carne roja en la Cuaresma 2019. Foto: Pixabay

Qué días del 2019 no se come carne roja

Para los fieles creyentes católicos es importante mantener el ayuno y restringir el consumo de carne roja durante la cuaresma, los más ortodoxos optan por hacerlo durante los cuarenta días de la Cuarsma.

Qué días no se come carne roja en la Cuaresma 2019. Foto: Pixabay

Quienes creen que el consumo de carne se asocia a lo espiritual: Miércoles de Ceniza y Viernes Santo.

Los que consideran los viernes como el día de ayuno: 8, 15, 22 y 29 de marzo, además del 5 y 12 de abril.

Para quienes consideran que son los jueves cuando no se debe comer carne roja: 7, 14, 21 y 28 de marzo, además del 4, 11 y 18 de abril.

Recuerda que el ayuno y la Cuaresma deben ser acciones voluntarias que lleven a la purificación de tu ser y preparación para la Semana Santa y fiestas de Pascua.