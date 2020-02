Creador de Telegram arremete contra WhatsApp

Tras el lanzamineto de Whatsapp en 2009, surgió Telegram, este fue creado por los hermanos Nikolái y Pável Dúrov y lanzada el 14 de agosto del 2013, 4 años más tarde que Whatsapp, que es una App de comunicación instatanea, enfocada en el envio de archivos, su objetivo facilitar la comunicación entre los seres humanos, y hasta el momento la líder en el mundo.

Recientemente Pável Dúrov CEO de Telegram, encontró algunas de la fallas de Whatsapp. Dúrov habló sobre las razones, por las cuales las personas tienen que estar alertas sobre seguir usando Whattsapp o bien podrían dejarlo para siempre.

Creador de Telegram da razones para dejar de usar Whattsapp para siempre.Foto Pixabay.

El CEO de Telegram indicó que Whatassapp no es totalmente seguro para mantener tus conversaciones, menos ahora que Facebook lo compró, porque no les importara robarte datos y lo peor espiar tus conversaciones.

"La manera de cifrado extremo de WhatsAap es un engaño a los usuarios para hacerles creer que en realidad si existe tal seguridad en la app", señaló.

En su cuenta personal Pável Dúrov comentó:

"Los dispositivos iOS tienen muchos problemas relacionados con la privacidad. Pero esto no tuvo que ver con eso,por dos razones. Primero, La vulnerabilidad de videos corrompidos en WhatsApp estaba presente no solamente en iOS, pero también en Android e incluso en Windows Phones, Lo que significa que estaba en todos los dispositivos con WhatsApp instalado. En segunda, esta falla de seguridad no estaba presente en ninguna otra app de mensajería en iOS", señaló.