El COVID-19 es el virus que está causando estragos en todo el mundo por lo cual se ha tomado la medida de aislamiento para que las personas no tengan contacto físicio con las demás, así como no dar besos ni abrazos, pues, sin duda alguna, que se inicio en China les ha arrebatado la vida a muchas personas.

El celular es uno de los aparatos que más utilizan las personas a diario, pues por medio de el se realizan diversas actividades, como mantenerse en contacto con familiares y amigos a través de las redes sociales, llamadas y videollamadas.

Lee también:Xiaomi avisará sobre el avance del Coronavirus

Coronavirus: siete aplicaciones para realizar reuniones en línea. Foto Pxhere

Muchas personas que realizan sus trabajos en diferentes tipos de oficios, las han mandado a trabajar desde casa, por lo cual es indispensable tener comunicación, y es ahí en donde los teléfonos y aplicaciones son muy indispensables para comunicarse con los colaboradores de la empresa.

Aplicaciones para tener comunicación con las personas por aislamiento:

FaceTime es una de las aplicaciones recomendables para la comunicación entre las personas siempre y cuando tengan un iPhone, iPad o Mac. Esta app permite iniciar un chat de video siempre y cuando el otro usuario tenga la misma marca de dispositivo. Zoom es una de las plataformas las cuales permite realizar conferencias de video y audio junto con el chat el cual es muy indispensable y se pueden agregar hasta 100 contactos y tener reuniones ilimitadas. Skype es otra de las aplicaciones las cuales es propiedad de Microsoft, y ofrece llamadas de video y audio. Esta app tiene una interfaz fácil de usar y se pueden agregar 50 personas en una misma llamada de audio. WhatsApp, sin duda, es una de las aplicaciones las cuales se utilizan a diario por las personas y es propiedad de Facebook, la cual permite realizar videollamadas y su máximo de personas solamente son de cuatro. Hangouts es una de las herramientas especiales de Google que permite realizar videoconferencias integradas en una plataforma Suite. El usuario puede crear un enlace a través de una invitación de Google Calendar. Es una opción gratuita y sencilla para chats de negocios para los usuarios de G Suite. Google Dúo está desarrollada por Google y está enfocada a realizar un video de chat móvil. La videollamada solo puede entrar en ocho personas y puede utilizarse desde la computadora para permitir enviar mensajes, llamadas de voz de extremo a extremo. Gruveo es una de las plataformas en las que no necesita que el usuario se registre para utilizarla, se puede utilizar desde la computadora como desde el celular sin necesidad de aplicaciones, tiene un límite de 12 participantes los cuales pueden soportar grabaciones de conferencias.

Coronavirus: siete aplicaciones para realizar reuniones en línea. Foto Especial

De esta manera, aunque las personas se encuentren en aislamiento, podrían mantener la comunicación entre el personal de su trabajo, y no solamente eso sino la comunicación entre sus familiares, amigos, pareja, etc. Es necesario que se tomen las medidas necesarias para que las personas no se contagien de COVID-19.