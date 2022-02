Con este truco evitarás que terceros vinculen tu cuenta de WhatsApp

Sin duda, WhatsApp se ha vuelto una herramienta indispensable de comunicación entre más de 5 mil millones de usuarios en el mundo y para evitar que terceras personas manejen tu cuenta, esta es la forma más segura de lograrlo, aumentando la privacidad y seguridad del usuario.

Y es que, luego de que WhatsApp cobrara fama como uno de los servicios de mensajería instantánea con más auge a nivel mundial, su uso se empezó a expandir en otros dispositivos y en la actualidad, cuenta con diversas formas de acceso.

La primera y la más utilizada es la app que se descarga desde un equipo celular ya sea en versión para Android desde Google Play Store o iOS (iPhone) a través de la App Store. Una más es WhatsApp Web, que es la versión utilizada en computadoras personales y laptops, y que es de gran ayuda para el terreno laboral y escolar principalmente.

Y la tercera es WhatsApp Desktop que es básicamente un programa diseñado para laptops con sistema operativo Windows o MacOS. Y para utilizar WhatsApp en las dos últimas versiones mencionadas, forzosamente se tiene que vincular la cuenta del celular con los equipos de cómputo. La forma para hacerlo es a través de escanear un código QR. Y para evitar que otros lo hagan por ti, ésta es la forma que deberás implementar.

Se trata de un truco o función infalible que sólo tú podrás realizar, pues es a través de tu huella dactilar, que te pedirá cada vez que quieras accesar a estas versiones de WhatsApp. Pues hoy en día, cualquier persona que tenga acceso a tu celular, podrá accesar también a las versiones web, pudiendo ver incluso, todo el contenido de tu cuenta en tiempo real gracias al modo "Multidispositivos", que, aunque salgas de casa -por ejemplo-, desactives el WiFi o apagues los datos móviles, tu cuenta de WhatsApp no será desvinculada de la versión para computadora, pues este modo permite funcionar de forma independiente a al equipo celular que tiene instalada la versión principal de WhatsApp.

También se puede detectar el momento exacto en el que alguien se encuentra conectado en tu cuenta de WhatsApp Web o Desktop (Escritorio), pues sólo deberás ir al menú de los tres puntos verticales ubicados en la parte superior derecha de la pantalla y elegir la opción Dispositivos Vinculados y podrás ver el equipo que tiene activo tu cuenta y desde qué navegador de Internet.

Entre tanto, a continuación se detalla el procedimiento que deberás seguir para que cada vez que vayas a vincular tu cuenta de WhatsApp con otros dispositivos pida tu huella dactilar:

Ahora, nadie más podrá entrar a tu cuenta de WhatsApp Web o Desktop si no es bajo tu autorización; pues a partir de que hayas registrado tu huella dactilar, tú serás la única persona que podrás accesar a cada una de las versiones. En caso de que desees desactivarla, pues tendrás que repetir el procedimiento anterior y eliminar tu huella dactilar o desvincular tu cuenta a la web.

