Aunque muchos usuarios de la tecnología y redes sociales gusten de enterarse de todo lo que pasa en su entorno a través de éstas, hay quienes prefieren permanecer en el anominato. Si tú eres una de esas personas que aunque te guste estar presente y al mismo tiempo, pasar desapercibid@, no te preocupes, entérate cómo 'salir' de un grupo de WhatsApp ¡sin que nadie lo note!

Los grupos de WhatsApp fueron hechos para hacer más práctica la vida de los usuarios de la app, propiedad de Facebook; pues si ya lo era con el sólo hecho de la existencia de WhatsApp, con los grupos, la tecnología de la comunicación dio un vuelco total.

Sin embargo, hay quienes no soportan el excesivo envío de mensajes que dicho sea de paso, pueden ser de texto, audio o voz, emojis, stickers fijos o con movimiento y sonido, multimedia como enlaces, documentos, etc.

Por lo que puede resultar molesto para esos usuarios que no quieren estar recibiendo notificaciones de mensajes de manera desmedida. Sin embargo, existe una forma de no sólo evitar que lleguen tantas notificaciones, sino de que además, no perturben a ese usuario.

Se trata de un truco que ofrece la misma app y que es muy fácil de activar para evitar seguir recibiendo mensajes a diestra y siniestra así como sus respectivas notificaciones. Para activarlo, sólo debes seguir el siguiente procedimiento fácil y sencillo:

Abrir WhatsApp ya sea en tu equipo Androd (de diferentes marcas) o iOS (iPhone).

Ve al grupo de WhatsApp en cuestión y entra a Ajustes.

Buscar la opción de Silenciar y activarla.

Y aunque realmente no saldrás del grupo pero quieres parecer que así será, es necesario elegir la opción de Silenciar por siempre .

. Acto seguido, regresas a la panalla principal de WhatsApp y eliges Chats archivados, selecionas el grupo en cuestión y listo, ese grupo ya no te volverá a aparecer en el listado de chats.

Claro, puedes volver a activar notificaciones desactivando la función y desarchivar el chat para cuando quieras volver a enterarte qué pasa en tu grupo, pues no hay que olvidar que estos fueron hechos con el fin de informar en una sola emisión sobre diversos temas.

