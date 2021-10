Cómo saber si han leído tu mensaje de WhatsApp aunque no haya doble tick azul

Cuando envías un mensaje, lo más lógico es querer saber si la persona lo recibió, por lo que los millones de usuarios de redes sociales, esperan la notificación de la red social o plataforma por la que se envía, pero no siempre es así, por es es necesario saber si han leído tu mensaje de WhatsApp aunque no haya doble tick azul.

Hace algunos años, antes de la llegada de WhatsApp al mundo, la opción que se utilizaba par saber si un persona había recibido un mensaje de texto en formato SMS por celular, era solicitar una confirmación de lectura. Pero desde 2009, cuando las nuevas tecnologías estaban dándose a conocer en mundo entero a través de redes sociales y otras plataformas, la comunicación se hizo un necesidad entre las personas.

Sin embargo, a estas alturas WhatsApp cuenta con tantos trucos, que algunos de estos, sirven incluso para pasar desapercibidos ante los demás contactos a través de herramientas y funciones de la app, propiedad de Facebook.

Es por ello, que aveces puede llegar a resultar confuso cuando un usuario envía un mensaje por WhatsApp y no ve las dos palomitas azules, también conocidas como ticks, motivo suficiente para no saber si dicho contacto leyó o no el mensaje.

Sin embargo, los trucos existen tanto para pasar desapercibido como para saber cuando alguien "se hace el que no está en WhatsApp, aunque esté". Por tanto, de esta forma se puede saber cuando alguien ya ha leído un mensaje aunque parezca que no.

Y es que, todo se debe a la función que ofrece WhatsApp de Desactivar las confirmaciones de lectura; sin embargo, aún así, hay forma de saber si ese contacto ya leyó o no el mensaje enviado. ¿Y cómo se puede activar la función?

Para ello sólo tienes que ir a Configuración o Ajustes > Cuenta > Privacidad > Confirmaciones de lectura, misma que indica: "Si desactivas las confirmaciones de lectura no podrás enviarlas ni recibirlas. Las confirmaciones de lectura se enviarán siempre en los chats de grupo".

Y para saber si alguien ya recibió un mensaje de WhatsApp, sólo hay que hacer lo siguiente:

Seleccionar el mensaje enviado pulsando sobre el mismo.

Una vez que esté seleccionado de color azul, hacer click en el menú vertical de tres puntos que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccionar Info.

Posteriormente se abrirá otra pantalla que indica si ese mensaje ya fue leído o no y a qué horas fue entregado.

Así que ahora en adelante, nadie podrá hacer creer que un mensaje de WhatsApp no ha sido leído cuando en realidad sí.

