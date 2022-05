Cómo saber qué decían los mensajes eliminados en tu chat de WhatsApp

¿Te ha pasado que recién de que recibes un mensaje de texto por WhatsApp, éste ha sido eliminado inmediatamente? Pues esto se debe a que tu contacto se ha equivocado de chat o de mensaje o tal vez de contenido a enviar. Pero si te has quedado con la duda sobre qué decía tal mensaje, no te preocupes, pues hay una forma de saberlo si que tu contacto lo sepa.

Normalmente cuando un usuario de WhatsApp está interactuando con varios contactos, o chats grupales o personalizados, incurre en el error de enviar información al grupo o chat equivocado, es por ello que muchas veces pasa lo anteriormente mencionado.

Sin embargo, cierto dicho mexicano enuncia que "Tarde que temprano, todo se sabe en esta vida" y las cuestiones tecnológicas que ya son parte de la vida diaria, no es la excepción. La mala noticia, es que no es una función o herramienta oficial de WhatsApp.

Pero si se tiene cierta vergüenza de preguntar al contacto qué fue lo que envió y borró -dependiendo de la confianza o desconfianza que se le tenga-, siempre hay aliados que ayudan al curioso a saber qué fue lo que no alcanzó a leer, ver o escuchar, en caso de que se trata de una imagen, vídeo o hasta audio.

Pues bien, en el mercado digital existen varias apps que siempre son de ayuda para ésta y muchas otras cuestiones que tienen que ver la el servicio de mensajería instantánea de nombre WhatsApp, así como para otras apps similares.

Se trata de WAMR (descarga aquí), que es una aplicación capaz de descubrir lo que hay detrás de un mensaje que ha sido eliminado de manera inmediata y que como se dijo, también sirve para descubrir lo que ha sido eliminado de apps como Facebook Messenger (de la misma familia) o Telegram. Pues WAMR se vale de la "debilidad" del sistema operativo que hacen funcionar estas plataformas.

El punto número uno a saber es que como WhatsApp tiene una seguridad extrema entre el contenido enviado y recibido entre los millones de usuarios alrededor del mundo, es que no puede acceder directamente al mensaje, per sí tiene la capacidad de registrar la información de todas la notificaciones que llegan a un usuario.

Por lo tanto, puede crear una copia exacta de todo la información que se genera tanto de entrada como de salida y esto, incluye por supuesto, todo tipo de contenido, llámense mensajes de texto, imágenes, vídeos, archivos, notas de voz, gifs o stickers estáticos o animados, etc.; en general todo el contenido multimedia que circula sin parar en la app.

Otro punto a saber es que WAMR sólo está disponible para equipos Android, pues por la extrema seguridad que ofrecen los equipos iOS o mejor conocidos como iPhone, no es posible utilizar la app. Pero se puede descargar desde Play Store, la tienda virtual de Google de manera gratuita y está disponible desde hace algunos años. Incluso se sabe que tiene algo así como 50 millones de descargas.

Por último, hay que saber que WAMR no hace magia, por lo que si al momento de haber recibido un mensaje que fue eliminado inmediatamente, pero el usuario receptor ha desactivado las notificaciones de ese chat o contacto, no podrá ver de ninguna manera esos mensajes, por lo que ahí sí se quedará con la duda, a menos de que pregunte a su contacto qué fue lo que le envió.

El segundo caso para no poder descubrir la incógnita del mensaje eliminado, es cuando el usuario de WhatsApp se encuentra activo dentro de la conversación. Y por último, si el mensaje que se ha recibido y fue eliminado antes que se haya descargado por completo.

Cuando tu celular se está quedando sin batería y utilizas algunas aplicaciones en segundo plano para evitar quedarte en ceros y que el equipo se apague por completo, también es motivo de la no recuperación de tus mensajes.

Y el último punto a saber es que, aunque WAMR puede ser muy útil para ciertas actividades en las redes sociales, es una app que accede a la información de los usuarios y no respeta la privacidad de los mismos; y aunque no está catalogada como una de las más dañinas, pues sí hay que tener cuidado al momento de utilizarla.

