Cómo recuperar una cuenta de WhatsApp suspendida

Existen diversas razones por las que WhatsApp puede suspender una cuenta notificando a través de un mensaje que está ha sido cancelada. Algunas de las cuestiones por las que la app pudo haber contemplado suspender temporalmente tu cuenta puede ir desde haber cambiado la aplicación de teléfono demasiadas veces a utilizar apps no oficiales. Pero ¿Cómo puedo recuperar una cuenta de WhatsApp suspendida?

El hecho de que tu cuenta haya sido suspendida te limita a comunicarte con tus contactos de esta aplicación, sin embargo, es importante destacar que la cuenta si se puede recuperar solo es cuestión de tiempo o que tengas que registrar tus datos para contactar directamente con la empresa.

Normalmente las suspensiones de cuentas de WhatsApp requieren esperar el tiempo estipulado para poder acceder de nueva cuenta a los chats. No intentes buscar app terceras para tratar de recuperar tu cuenta, ya que si está fue suspendida en un par de horas el servicio se reestablecerá.

En la página oficial de WhatsApp señala que está suspensión de cuenta puede darse por no utilizar cuentas no oficiales, lo más conveniente al momento de recuperar la cuenta es respaldar las conversaciones desde la app no oficial, solo en está ocasión tendrás que depender de está versión no oficial para recuperar tus chat en la aplicación oficial. Si por algún motivo, te aparece la notificación de 'Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp', no tendrás otra opción más que ponerte en contacto con la empresa.

Debes comunicarte con la empresa y pedirles que te devuelvan tu cuenta, ya que si no haces esto, no hay un método automático, ni un determinado tiempo para recuperarla. Una de las maneras más practicas de contactarte con la empresa es ingresando a la página oficial, llena el formulario y explica la razón por la que tu cuenta fue suspendida y porque deseas recuperarla.

Envía un mensaje a 'support@whatsapp.com' dando tu número de teléfono con su prefijo internacional . Escribe las características de tu teléfono como el modelo. Otra de las opciones es reinstalar tu WhatsApp, es intentando iniciarlo con el número de teléfono y pulsar sobre el botón de 'Soporte' que te aparecerá en el aviso de que el número está suspendido. Rellena los datos y envía el formulario.

El proceso de recuperación no es inmediatamente, pues puede tardar alrededor de tres a cinco días.En caso de que WhatsApp no responde tu petición no tendrás otro remedio más que cambiar de número.

