Cada vez es más difícil mantener la privacidad de Whatsapp, ya que existen un sinfín de trucos, que tal vez no conocías para evitar que los contactos de la app se enteren, como por ejemplo, tu última hora de conexión, tus estados, tu fotografía de perfil entre otras cosas. Sin embargo, una de las cosas que más preocupa a los usuarios es mantener oculto que han leído un mensaje de Whatsapp.

Pero ¿cómo oculto que he leído un mensaje de Whatsapp?. Fue en el año 2014 cuando la aplicación introdujo el doble 'check' azul. Con está función la persona que enviaba el mensaje no solo sabía si se había recibido o no, si no que además sabía si lo había leído o no.

Hoy en día, esto ha quedado en el pasado, pues existen diversos trucos para ocultar ciertas cosas dentro de la app, como el de evitar que se enteren que le leíste los mensajes.

Lo primero que debes hacer es dirigirte a Whatsapp, da click en los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha, abre Notificaciones, selecciona Notificaciones Emergentes y da click en el punto que dice Mostrar Siempre Elemento Emergente.

Una vez activado el Mostrar Siempre Elemento Emergente, cuando llegue un mensaje de Whatsapp y lo leas, éste desaparecerá. Si no tocas la pantalla Whatsapp dará por hecho que el mensaje no se ha leído, por lo que le indicará a la persona que lo envió como el doble check azul.

WhatsBubble es una de las aplicaciones recomendables para usar las burbujas. La puedes descargar en Google Play. WhatsBubble App es gratis, y aunque existen diferentes app para lograr tener las burbijas, WhatsBubble solo es compatible con WhatsApp, aunque se puede agregar soporte para otras aplicaciones.

Para descargar WhatsBubble, los usuarios deben de contar con los permisos necesarios. El primero es el Permiso de superposición (generalmente el móvil lo otorga automáticamente). El segundo es el acceso a las notificaciones.

La configuración de WhatsBubble tiene una ventaja sobre las burbujas de chat de Facebook Messenger , ya que puedes personalizar su aspecto, añadir diferentes tipos de diseño, o su comportamiento, así como la transparencia de la aplicación.