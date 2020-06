Las personas que utilizan sus dispositivos móviles se preocupan por la privacidad de su información, en este caso, por el número de teléfono, o simplemente no quieren que otras personas los agreguen a sus contactos, por lo cual aparece como "desconocido" al momento de marcar a otro número y de que se reciba la llamada en otro dispositivo.

Sin embargo, para que las personas puedan realizar este movimiento, no necesitan de una aplicación externa o modificar alguna característica por medio del sistema operativo; por eso mismo, los teléfonos permiten que las personas tengan la privacidad necesaria para resguardar su información personal.

Cómo ocultar tu número de teléfono al hacer una llamada. Foto Chispa.

En el caso de los dispositivos que forman parte de Android, existe una manera rápida de poder ocultar el número de teléfono. Solo se debe tener en cuenta que la app depende de la opción de llamadas .

Cómo ocultar tu número de teléfono desde Android:

Primero se debe de abrir la aplicación en el teléfono o llamadas desde el móvil. En seguida, dirigirse a la sección de Configuración. Seleccionar la opción de Configuración adicional. Ahí se encuentra una opción que permite ocultar el número, y se debe de activar; con eso ya estará listo. Pero si el usuario no contiene esta opción en su móvil no hay de qué preocuparse ya que existe otra manera de hacerlo en los dispositivos iOS

Cómo ocultar un número de teléfono desde iOS:

En estos móviles existe la opción de ocultar números dentro de la configuración. Pero existe una alternativa para ambos dispositivos. El usuario debe de marcar el código #31# y después el número de teléfono a 10 dígitos

Debes hacer la llamada habitual y el número aparecerá como desconocido.

Con este tipo de trucos las personas podrán ocultar su número cuando decidan marcar a otro, así que por lo tanto no quedará registrado en su lista de llamadas por lo que no podrá regresar la llamada. Una de las ventajas que tiene esta función es que el usuario no debe de preocuparse, ya que no lo podrán agregar a la lista de contactos.