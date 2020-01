Cómo ocultar los estados de Whatsapp a un contacto específico

WhatsApp es una de las mejores aplicaciones de mensajería instantánea, pues cada vez más aumentan los usuario. Si bien es cierto, WhatsApp ofrece diferentes tipos de herramientas que facilitan a la persona el uso de las conversaciones.

Como toda aplicación, las funciones que ofrece son bastantes, desde emojis, videollamadas, compartir imágenes, y lo más usual que es subir videos o imágenes a los estados para que las personas puedan verlos, en específico las que se encuentran en la lista de contactos de los usuarios.

Pero qué pasa cuando en la lista de contactos se tienen a personas las cuales no quieres que vean tus estados. Cada usuario tiene la ventaja de ocultar la información. Si el usuario no quiere que cierto contacto lo que sube ahora ya puede ocultar su estado.

El contenido de los estados se comparte en 24 horas y por consiguiente desaparecen, puesto que su vigencia solo abarca ese tiempo, ya que cuando un contacto busca la información que el usuario subió no le aparecerá nada, ya que el tiempo venció.

Como ocultar los estados de WHtasApp a un contacto:

Primero ingresas a la aplicación de WhatSapp. Después irás al apartado de Estados. En la parte superior derecha estará la opción de Privacidad de los Estados. En ese apartado aparecerán tres opciones las cuales son: Mis contactos, Mis contactos exceptos y Sólo Compartir Con. El usuario debe seleccionar mis contactos, a excepción de querer que un contacto en específicio no los vea. Una vez elegida la opción, deberás seleccionar OK. De esta manera, cada vez que compartas estados, esa persona no tendrá acceso a ellos, pues se mantendrá oculto para esa persona.

Cuando el usuario realice esta operación, el contacto al que ha bloqueado no sabrá que lo ha hecho, pues solamente no le aparecerá ningún estado como motivo de que el usuario no ha compartido nada, si no que lo tiene en Modo Oculto, ya que al momento de compartir estados los otros contactos pueden tener acceso a las fotos, vídeos o texto.