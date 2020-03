Cómo leer un mensaje de WhatsApp Web sin abrirlo

Pese a que, recientemente se informó que WhatsApp ya no era la aplicación más descargada del mundo, sigue siendo la líder en el mundo en la cuestión de comunicación. Chicos y grandes disfrutan de los grandes beneficios que ofrece la app, desde mantenerte en conmunicación al instante con familiares y amigos y cuestiones laborales, como enviar videos, GIFS, emojis, documentos, etc.

Otra de las ventajas con las que cuenta WhatsApp es que el usuario puede disfrutar del servicio en dos versiones; la móvil y la de web. Hoy en día WhatsApp Web ha sido de gran ayuda para todas aquellas personas que pasan gran parte de su tiempo frente a una computadora o algún otro aparato.

Para disfrutar de la versión web, solo basta con escanear el código de la app y listo, tendrás tu chat en la computadora. Sin embargo, a veces se presentan situaciones, que nos obligan a leer los mensajes que nos envía algún contacto pero no a responderlo por las prisas u otro tipo de problema por lo que existen diversos trucos, tal como el que el usuario vea el mensaje sin abrirlo, y lo más importante es que la otra persona no se entere que lo has visto.

Normalmente cuando recibimos un mensaje en WhatsApp Web contamos con la posibilidad de leerlo dentro del chat pulsando sobre este, sin embargo, cuando se pulsa sobre el mensaje, la persona que se encuentra del otro lado puede comprobar que el mensaje se ha leído si no se tiene desactivada la confirmación de lectura. Sin embargo, con un sencillo truco y siempre y cuando el usuario este en la versión web podrá ver los mensajes que le llegaron a su chat sin tener que abrirlos, y sin que se enteren que lo ha leído, y sin necesidad de desactivar las confirmaciones de lectura.

Lo único que debes hacer es dejar el cursor del ratón sobre el o los últimos mensajes que te han enviado en el chat. Si tu contacto responde Ok o algún otras palabra corta, podrás verlo sin problema. El mensaje se puede ver siempre y cuando el texto no sea tan largo, posicionando el ratón sobre el contacto que envió el mensaje.

De esta sencilla manera podrás ver los mensajes sin que la otra persona se dé cuenta que ya lo viste y lo más importante sin recurrir a ninguna aplicación externa para lograrlo.