WhatsApp es una de las aplicaciones móviles que constantemente realiza actualizaciones para bridar al usuario una mejor experiencia dentro de la aplicaci+on.

Una de las funciones más esperadas hasta el momento es el modo oscuro que solo se puede ver desde la versión beta de la aplicación. Los usuarios que tienen acceso a la versión beta pueden ver los avances del modo oscuro y reportar fallas que noten al ingresar.

Cómo evitar que te añadan a grupos en WhatsApp. Foto Pexels

Recientemente WhatsApp lanzó un nuevo sistema para que nadie te agregue a un grupo sin tu conocimiento, un grupo al que no quieres estar. Sin embargo, tienes que configurar esta opción.

Es decir, que si alguien te quiere agregar a un grupo ya no lo podrá hacer sin tu conocimiento, por que la aplicación de mensajería te da la opción para que elijas si quieres o no pertenecer a dicho grupo. Aunque esta nueva función lleva bastante tiempo en periodo de pruebas, al igual que el modo oscuro, solo esta disponible para aquellos que prueban WhatsApp en la beta.

Aunque navegar por la aplicación resulta muy fácil, te explicamos como configurar esta función para que no te agreguen a los grupos sin tu consentimiento.

Lo primero que debes hacer es dirigirte al menú Ajustes o Configuración > Cuenta > Privacidad > Grupos, llegando a este paso te aparecerán las siguientes opciones: “Nadie”, “Mis contactos” o “Todos”.

Dependiendo de la opción que selecciones serán las posibilidades que tendrás para que alguien te pueda invitar a unirte a un grupo. Si seleccionas Nadie, absolutamente nadie tendrá tu aprobación para añadirte a cualquier grupo . Mis Contactos, esto significa que solo los usuarios que tienes como contactos podrán añadirte a un grupo sin aprobación previa y Todos, significa que cualquiera de tus contactos puede añadirte.

Si alguno de tus contactos desea añadirte a algún grupo de WhatsApp pero no puede por tus ajustes de privacidad, se le notificará que debe enviarte una invitación por privado por medio de un chat individual. Si por alguna razón no aceptaste o no te convenció la invitación para el grupo al que te desean añadir, tendrás tres días para aceptar la invitación antes de que caduque.