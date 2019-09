Hay una cosa muy cierta que todos los que tenemos hijos sabemos, ¡nadie nace sabiendo ser padre! En el transcurso de ese complejo aprendizaje para saber cómo educar a los niños resulta difícil evitar los berrinches. Si tú como yo creíste que todo estaba perdido, retoma la batalla y veamos algunas técnicas que funcionan de maravilla para que nuestros pequeños se despidan de esos comportamientos.

Cuando un niño hace berrinches no está más que demostrando sus sentimientos momentaneos como el enojo, la ira, tristeza, miedo y hasta frustración y lo hace a través de manifestaciones muy claras: llorando, gritando, pateando, golpeando a los demás y a sí mismo, además de tirarse al piso y muchos más ejemplos que te puedas imaginar y por los que seguramente ya has atrevesado.

Cómo evitar los berrinches de tu hijo. Foto: Unsplash

Saber cómo evitar los berrinches de tu hijo es indispensable para su educación, de esta manera podríamos estar tranquilos cuando nuestros ojos no puedan verlos y asegurarnos que tendrán el mejor comportamiento dentro y fuera de casa. Primero hay que entender que este es un proceso por el que según los psicólogos, todos los niños pasan entre los dos y seis años de edad.

5 Claves para controlar un berrinche

Identifica el motivo: La educación de los niños es responsabilidad de los padres y de andie más, por eso cuando estamos frente a un berrinche nuestros hijos lo primero que tenemos qué hacer es identificar el motivo que lo causó, pero sobre todo estar alertas si se trata únicamente de una situación que el menor pretende manipular y lo más importante, no ceder solo para tranquilizarlo, este es el momento en el que tenemos que enseñarle el valor de la disciplina.

Cómo evitar los berrinches de tu hijo. Foto: Unsplash

Ayúdalo a desahogarse

No se trata de ser mano dura, sino de enseñarlo a ser disciplinado pero a la par demostrarle que puede confiar en nosotros y que papá y mamá siempre estarán para que se pueda desahogar. En el momento del berrinche hay que retirarlo del lugar, abrazarlo y explicar que no regresarán hasta que esté tranquilo y recapacite sobre su actitud.

Habla con tu hijo

No lo golpees pero tampoco prometas premiarlo si se calma, hazle saber que entiendes por lo que está pasando pero que no es correcto y que tiene qu respetar a papá, mamá y el espacio que lo rodea. Pregúntale si ya se siente mejor, si regresó la calma y dale un abrazo cuando se haya tranquilizado.

Cómo evitar los berrinches de tu hijo. Foto: Unsplash

Reconoce su autocontrol

No se trata de felicitar por haber dejado de hacer berrinche, es una cuestión de reconocer que está trabajando en su autocontrol y conociendo sus límites. Míralo a los ojos mientras todo pasa, proponle respirar profundamente y cerrar los ojos hasta que se sienta mejor.

Manten la calma al llamarle la atención

Es complicado pero no imposible, respira y no te exhlates por ningún motivo, levantarle la mano o la voz solo le enseñará a tenerte miedo y verte como una figura de autoridad que, aunque sí lo eres, queremos representar confianza y amor en plenitud. Hazle saber que su actitud no te afecta a ti y que por el contrario le hace mal a él, pero jamás lo amenaces.

Después de esto verás que todo vuelve a la calma y que poco a poco encontrarás la forma correcta de educar a tus hijos sin necesidad de romper el lazo de confianza que los une.