Cómo eliminar un grupo de WhatsApp aunque no seas el administrador

Hasta hace poco, la tarea de salir de un grupo de WhatsApp era fácil, pero eliminarlo a veces no tanto pues las opciones estaban un poco limitadas en esta aplicación, pero con las actualizaciones que se han ido realizando en los últimos meses, borrar para siempre ese chat grupal de tu lista es cosa de niños.

Seguramente si alguna vez intentaste eliminar un grupo de WhatsApp y simplemente no pudiste, sabes de lo que hablo, pero eso se acabó y las opciones para hacerlo ahora son más fáciles de lo que crees, por lo que aquí te contamos cuáles son los pasos para borrar, al menos de tu lista y aunque no seas el administrador, este archivo.

A estas alturas, salir de un grupo se realiza con un sencillo paso, pero eliminar un grupo de tu lista de chats sólo se podía hacer si eras el administrador, pero ahora se mostramos una forma muy sencilla de hacerlo y sin que te tome más de un minuto, aún si no lo eres.

Si eres el administrador

Si eres el administrador del grupo y lo quieres eliminar porque ya cumplió su función o simplemente no quieres tratar más con esas personas y has intendado hacerlo pero no puedes, sigue los siguientes pasos:

• Primero tienes que eliminar a todos los participantes del grupo.

• Segundo, tienes que salir tú del grupo para que te aparezca la opción de “eliminar grupo”

• Toca la zona de Asunto de grupo, si tienes Iphone ésta aparece en la parte de arriba del chat, junto con el nombre.

• Te aparecerá un menú con los datos del grupo, desliza hacia abajo y te saldrá la opción de “Eliminar grupo”, da click y eso es todo.

Eliminar ese grupo ya será problema para ti con estos sencillos pasos. Foto Pixabay

Si no eres el administrador del grupo

En este caso, si no eres el administrador pero ya te quieres salir del grupo y quieres que deje de aparecerte en tu lista de chats ya lo puedes hacer, aunque ten en cuenta que este paso no significa que vayas a eliminar al grupo de raíz, es decir, el grupo seguirá vigente para el resto de los participantes en sus respectivos smartphones, eres tú el que no lo verá más.

• Lo primero que tienes que hacer es salir del grupo. Debes abrir el chat del grupo, dar click en la parte superior donde aparece el nombre o el asunto y se te desplegará el menú.

• En la parte de hasta abajo aparecerá la opción de “Salir del grupo” o “Abandonar el grupo”, selecciona.



• Una vez hecho el paso anterior vuelve a dar click en el asunto del grupo y nuevamente se abrirá el menú, ahora debe aparecerte la opción “Eliminar grupo”, toca y listo, el chat de ese grupo ya no aparecerá en tu lista.

¿Ves que no es tan complicado? Esta es la forma en que puedes depurar un poco la lista de chats que aparecen cada vez que abres tu WhatsApp aunque recuerda que si quieres tener los archivos que se compartieron en ese grupo, debes guardarlos antes de salir.

