Poder eliminar piojos y liendres puede convertire en todo un problema, sobre todo cuando el problema no es detectado a tiempo. Si ya utilizaste de todo y no has logrado erradicarlos de tu cabeza, existen buenas opciones de remedios caseros y naturales que son efectivos para el combate de la pediculosis, que es cuando los los molestos piojos que se alimentan de sangre y provocan molestias como picazón, según el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Viangre de manzana para eliminar piojos y liendres

Lo único que tienes qué hacer es aplicar 3/4 de taza de vinagre de manzana en 1/4 de agua caliente o tibia, mezclar y aplicar después del baño a una temperatura tibia sobre la cabeza, luego para estar más seguros hay que pasar un peine piojero para retirar los bichos que hayan muerto.

Lee también: 4 Remedios infalibles para eliminar la caspa

Cómo eliminar piojos y liendres con remedios caseros. Foto: Pixabay

Remedio casero con infusión de romero

Consigue unas hojas de romero, hierve en dos tazas de agua y deja que la infusión repose algunos minutos. Aplica en tu cabeza dando masajes circulares para que penetre el cuero cabelludo, luego enjuaga de manera normal.

Aceite de oliva para eliminar piojos y liendres

Aplica una generosa cantidad de aceite de oliva en tu cabeza, previamente calienta a temperatura regulada y has movimientos circulares para penetrar los folículos. Coloca una gorra de baño y reposa durante un par de horas, pasa un peine piojero por tu cabello y enjuaga de manera habitual.

Cómo eliminar piojos y liendres con remedios caseros. Foto: Pixabay

La mayonesa ataca piojos y liendres como remedio natural efectivo

Coloca una generosa cantidad de mayonesa sobre la cabeza del afectado con el cabello seco antes del baño, llena la cabeza de mayonesa y masajea el cuero cabelludo, la idea es que los piojos se asfixien con la textura de la mayonesa y en cuestión de minutos mueran. Luego coloca una gorra de baño durante algunas horas, enjuaga con agua caliente soportable, enjuaga y pasa un peine fino por cada parte de la cabeza.