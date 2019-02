Ya no tienes más de que preocuparte si te has arrepentido de ese mensaje, ahora una herrmienta permite eliminar mensajes enviados por Facebook Messenger, pero solo en un lapso no mayor a diez minutos. Así es como puedes hacerlo así que no pierdas detalle.

La plataforma de Facebook Messenger incluyó una herramienta que ya estava disponible en WhatsApp, mediante la que puedes eliminar mensajes enviados hasta diez minutos después. Una medida que ya había sido aprobada para algunos usuarios y que ahora es una realidad para todos.

Lee también: Cómo hablar con un contacto sin que vea tu foto de perfil de WhatsApp

Cómo eliminar mensajes enviados por Facebook Messenger. Foto: Pixabay

Lo único que tienes qué hacer es mantener presionado el mensaje que quieres eliminar, con ello se desplegarán algunas opciones alternativas: "copiar", "reenviar" y "eliminar", ahí deberás elegir "eliminar" y listo.

Así como en WhatsApp, puedes eliminar mensajes enviados por Facebook Messenger con las dos alternativas disponibles: "Eliminar para todos" y "eliminar para mí", con las que eres tú quien decide si no quieres que el resto de los integrantes de la convrsación tengan o no acceso al mensaje.