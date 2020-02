Cómo cambiar el idioma en WhatsApp

Actualmente WhatsApp goza de una gran popularidad a nivel mundial, millones de usuarios utilizan está app para comunicarse con familiares y amigos, e incluso la aplicación sirve para tratar cuestiones laborales, ya que no solo permite enviómensajes de texto, si no fotos, documentos, vídeos, imágenes, etc. razón por la que hoy en día es indispensable.

Cada vez más surge la necesidad de tener la app en nuestro móvil, ya que a través de está se pueden agilizar pendientes y sobre todo mantenernos en constante comunicación con las personas. El WhatsApp lo podemos encontrar disponible tanto en iOS como en Android y solo requiere de estar conectado a una red en caso de no tener datos.

WhatsApp te da la opción de cambiar la versión al idioma que necesites. Foto Pixabay

Dentro de WhatsApp existen herramientas o funciones que muchos usuarios desconocen o que no se atreven a experimentar como es el caso de cambiar el idioma por temor a alterar la configuración, pero ¿cómo se cambia de idioma?.

Si tienes la necesidad de cambiar el idioma en tu móvil debes saber que en cada sistema operativo es diferente, aquí los pasos.

En Android: El usuario deberá abrir Ajustes de tu teléfono > Administración general > Idioma y entrada > Idioma. Ahí podrá seleccionar el idioma que requiera.

En el caso de iPhone: El usuario deberá abrir la opción Configuración de iPhone > General > Idioma y región > Idioma del iPhone. Elige el idioma deseado y pulsa Ok > Cambiar a {idioma seleccionado}.

En el caso de los Windows Phone: El usuario deberá dirigirse a la configuración de su equipo y seleccionar ]Hora e idioma > Idioma. Pulsa en Agregar idiomas, selecciona el deseado y presiona Subir hasta que tu idioma sea el primero de la lista. Una vez seleccionado esto deberás reiniciar el teléfono para que se guarden los cambios.

En algunos países del mundo el cambio de idioma de WhatsApp desde la aplicación. Los pasos a seguir son los siguientes:

Abre WhatsApp, elige Más Opciones > Ajustes > Chats > Idioma de la aplicación.

Selecciona el idioma que requieras en la ventana emergente.

Si al intentar hacer este procedimiento y observas que no aparece la opción de Idioma de la aplicación, significa que no esta disponible en tu país.