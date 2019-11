WhatsApp goza de una popularidad en todo el mundo, pues las personas no solo suelen comunicarse a través de texto, sino que pueden compartir videos, imágenes, emojis, etc. Fue en el 2009 cuando se lanzó WhatsApp y desde entonces la app no ha dejado de crecer y mantenerse a la vanguardia con novedosas actualizaciones como una serie de emojis, los cuales han venido a darle un plus a las conversaciones. Sin embargo, no todos los usuarios conocen las novedades que lanza la app, así como los trucos para personalizar al máximo la app tal como cambiar las letras a color.

Hoy en día, es normal que muchos usuarios busquen mantener personalizado al máximo WhatsApp para sobresalir del resto, pues la app ha venido a ser su primer medio de comunicación por lo que siempre desean estar a la vanguardia. Una de las cosas que se puede hacer dentro de la app es personalizar el fondo de nuestros chat, lo cual esta disponible un sinfín de colores e incluso te da la opción de elegir una fotografía, cambiar el tamaño de letra, sin embargo, lo que no esta disponible dentro de la aplicación es cambiar el color de la letra.

Lee también: Cómo leer mensajes eliminados de WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones más descargadas. Foto ilustrativa Pixabay

WhatsApp permite cambiar el tamaño de letra así como ponerla negrita o subrayado pero no de color, pero existe un truco con el que podrás sorprender a tus contactos mandando mensajes con letras de color. Para ello deberás dirigirte a Google Chrome y descargar la app Stylish Text para así poder cambiar la letra de color.

Cómo cambiar el color de la letra de WhatsApp con Stylish Text

Stylish Text es una aplicación con la que podrás cambiar el estilo de letra y además ponerla del color que prefieras. Una vez descargada correctamente la aplicación y activada deberás dirigirte al chat de WhatsApp que queramos, escribe el mensaje y en automático te aparecerá en la pantalla del móvil la burbuja de Stylish Text.

Deberás tocar sobre ella y automáticamente se abrirá una ventana de la herramienta con el listado completo de fuentes disponibles, las cuales estarán disponibles, listas para usarse.