Cómo cambiar el color de WhatsApp, de verde a azul

Desde su lanzamiento en el año 2009, WhatsApp no ha dejado de sorprender al mundo con sus constantes cambios y actualizaciones, así como sus múltiples herramientas y funciones, como lo es cambiar el color de WhatsApp, de verde a azul. Y es que, a decir verdad, la app tiene un gran compromiso con sus más de 2 mil millones de usuarios a nivel mundial.

Sin embargo, muchos de los trucos para obtener "nuevas versiones" de un producto que no es oficial, radican en "echar mano de aplicaciones de terceros" pero también pueden resultar perjudiciales tanto para los usurios como para sus equipos celulares y por si fuera poco, resultan muy riesgosos.

WhatsApp Plus: cómo obtenerlo de forma segura.

Y debido a que existen amantes de la tecnología y las innovaciones para probar con apps oficiales, WhatsApp Plus fue desarrollada por el programador español Rafalense en 2012, a tres años de lanzada la versión oficial de la app; y en este sentido se pueden ver afectadas las características de privacidad de los usuarios, viéndose expuestas conversaciones privadas.

Y por si fuera poco, los usuarios que gusten de andar probando estos trucos, podría ser bloqueado por WhatsApp para el uso de la app.

Como WhatsApp Plus no es oficialmente reconocida, se descarga a través de un origen desconocido no disponible en Google Play que la hace fácil de hackear o de tener problemas de malware (software dañino), por lo que el usuario debe de seguir los pasos correctamente para que no dañe ningún tipo de información personal que contenga en la aplicación.

Cómo cambiar de forma segura el color del ícono de WhatsApp:

Lo primero es ir a Ajustes del dispositivo elctrónico.

Porteriormente, ir al menú de Íconos, ésto solo para equipos Samsung , Xiaomi y Huawei .

, y . Desde ahí se podrá cambiar el color de WhatsApp.

Otra forma de hacerlo con otros dispositivos Android, es descagando el paquete de íconos de Google Play utilizando la aplicación de Nova Launcher.

