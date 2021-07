Cómo 'apagar' WhatsApp y seguir navegando en Internet sin que te molesten

Si eres de l@s que después de una larga jornada laboral o de estudios te gusta seguir disfruando del basto contenido en Internet pero "te choca" que las notificaciones de WhatsApp te interrumpan o molesten en tu momento de relax del día, ¡no te preocupes!, existe una solución infalible, aunque no es para todo mundo.

Se trata de apagar tu WhatsApp o ponerlo en pausa para que anque sigas haciendo uso de tu teléfono celular por ejemplo, viendo series en alguna plataforma de streaming o estar explorando contenido en YouTube... o simplemente viendo tus redes sociales.

Y es que WhatsApp se ha vuelto tan imprescindible en la vida de los seres humanos que hoy en día se ocupa tanto para los grupos de trabajo, como de escuela, amigos, familiares, etc. Y aunque exista la forma de silenciar las notificaciones de ciertos contactos, la solución sirve para aplicarla en toda la app, propiedad de Facebook.

Muchos podrían pensar que la solución sería desactivar los datos y el wifi del celular; pero no es así, pues si eso sucediera, simplemente no se podría navegar en Internet. El truco obedece a la idea de que cuando te llegue un mensaje de WhatsApp sólo aparezca un check y no dos, que son las palomitas grises o azules que sirven de referencia para saber si un mensaje ha sido enviado y recibido.

El único infortunio es que el truco de apagar WhatsApp no es para todos, pues sólo puede ser aplicado por los usuarios de equipos Android, ya que el sistema operativo iOS con el que funciona iPhone, está diseñado para ser "inviolable" por la segurida que ofrece a los usuarios.

Cómo apagar WhatsApp y seguir navegando en tu celular

Lo primero es ingresar a Ajustes e ir a Aplicaciones.

Una vez ahí, deberás elegir WhatsApp, y elegir la opción de Bienestar digital y controles parentales .

. Posteriormente, buscar Modo Concentración de ingresar a Tiempo de Trabajo .

a . Acto seguido, se abrirá una nueva ventana en la que deberás elegir Editar que s eencuentra en la parte inferior de la pantalla.

que s eencuentra en la parte inferior de la pantalla. En este apartado deberás elegir todas la aplicaciones a excepción de WhatsApp .

. Una vez adentro, podrás elegir el tiempo de duración de tener desactivada la app. Lo más que puede durar inactiva son 12 horas.

Finalmente, tendrás que elegir Iniciar.

Y aunque el truco pudiera funcionar para algunos ususarios, dependiendo del equipo y modelo que tengan, existen otras soluciones como las que se ven en el siguiente vídeo:

