Cómo activar el Modo Oscuro de Google Chrome en Android. Los usuarios por lo general utilizan la aplicación de Google Chrome desde un móvil como Android, pero debido a que Whatsapp anunció au lanzamiento del Modo Oscuro, a los usuarios les interesa saber cómo activarlo. El Modo Oscuro en Google Chrome ayudaría al ahorro de la batería del teléfono del usuario, pues a su vez no es tan invasivo para verlo de noche.

La ventaja de realizar esta función, es debido a que los usuarios que tengan Android , y que lo usen con frecuencia en el navegador, les interesa saber cómo conseguir el Modo Oscuro, ya que no todas las aplicaciones cuentan con el, pero por lo general es una de las promesas que hacen. Pero existen otras aplicaciones que decidieron implementar el Modo Oscuro como Twitter y Chrome.

Cómo activar el Modo Oscuro de Google Chrome en Android. Foto pixabay.

Los pasos a realizar para que el Modo Oscuro se active en la aplicación, constan de tener activa la versión, si no que este proceso no podrá ser realizado por que se necesita contar con lo requerido, al momento de dirigirte a Google Play, que es de donde se descargan, debes de asegurarte de los permisos con los que cuenta, ya que si no los tiene puede causar problemas.

Cómo activar el Modo Oscuro en una aplicación de equipo Android:

Como primer paso te deberás de asegurar que la versión de Google esté instalada. Si no se cuenta con la aplicación deberás irte a Google Play donde podrás descargarla con la última actualización. Al acceder a la configuración podrás seleccionar los temas, tal es el estilo del Modo Oscuro y el Modo Claro En pocas palabras , el Modo Claro se echa en marcha cuando hay luz natural y que en la pantalla es difícil de ver, y el Modo Oscuro es muy útil en la oscuridad para no lastimar tu vista con la luz tan intensa que tiene. El Modo Oscuro sirve mucho mejor por las noches para no lastimar tu vista con luz intensa.

Con estos sencillos pasos los usuarios pueden hacer para que el Modo Oscuro se active en la aplicación, este tiene el beneficio de cuidar la vista de las personas pues al no forzarla no tendrá ningún problema con el brillo que produce el celular, aunque es opcional la manera en que se quiere utilizar. Las personas tienen que tener en cuenta que los permisos de las aplicaciones son importantes para realizar el proceso.