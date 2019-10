Comienza la guerra entre Kimberly Loaiza y Kenia Os

Hace unos días salió a la luz que las famosas youtubers, Kimberly Loaiza y Kenia Os, habían sido invitadas al mismo evento en París, razón por la que los haters comenzaron a especular que se desataría una guerra entre ambas influencers, sin embargo, no fue así, ya que las diferencias comenzaron con la marca de ropa compartió las imágenes de todas las modelos.

Tras el evento, tanto Kenia Os como Kimberly Loaiza compartieron las fotografías que la marca de ropa Shein les tomó durante la Fashion Week de París, sin embargo, algo que llamó la atención de los haters, fue que Kenia Os apareció más en las publicaciones que hizo la marca de ropa en su cuenta de Instagram.

Mientras que la marca compartió solo dos imágenes de La Lindura Mayor, de Kenia Os fueron tres por lo que, para los haters, Shein le dio más protagonismo a Kenia Os.

Sin embargo, esto no fue todo y los haters no se cansaron de “echarle más leña al fuego”, ya que se dedicaron a realizar una ardua investigación y descubrieron que la cuenta de Shein sólo sigue a Kenia Os y a Kimberly Loaiza no.

Esto generó una polémica entre los fans de cada de Kimberly y Kenia Os. Recordemos ambas influencers han estado en el ojo del huracán luego de que Jukilop y Kenia Os perdieran la amistad supuestamente por que Kenia comenzó a copiar las ideas de La Lindura Mayor y Juan de Dios Pantoja.

En varias ocasiones Kenia Os ha sido señalada por los haters de copiar el estilo de Kimberly Loaiza, pues en diversas ocasiones comparten en Instagram casi lo mismo. ¿Quién se copia a quién?.