Circula video de José José cuando viajaba en Uber

Grandes recuerdos ha dejado el Príncipe de la Canción, José José, sin embargo, su muerte se vio envuelta en una polémica, situación que parece que ya pusieron fin los hermanos Sara Sosa, José Joel y Marysol.

Tras el deceso del Príncipe de la Canción, las redes se inundaron con imágenes de personas que tuvieron la oportundiad de conocer al intérprete de El Triste. Tal y como lo hizo un conductor de Uber, quien no dudó presumir que había tenido el honor de llevar en su vehículo al Príncipe de la Canción.

Lee también: Usuarios llaman Maléfica a Sara Sosa, hija de José José

El chofer compartió en las redes un video donde se observa a José José en el asiento del copiloto. El conductor señaló que había llevado al Príncipe de la Canción a un chequeo médico.

Conductor de uber comparte un video en el cual se aprecia al hoy difunto José, cuando se dirigía a un chequeo medico. pic.twitter.com/y8CdztowGc — El robin (@_elrobyn) October 2, 2019

Algo que llamó mucho la atención de los usuarios, en el video, fue que el conductor iba escuchando la canción de Una noche de Amor, de José José.

En el video,que rápidamente se volvió viral, se observa a José José lucir muy elegante, con un traje azul y corbata. Aunque se ve un poco delgado.

Aquí la letra de la canción con la que José José se escuchó así mismo.

¿Cómo describir mis sentimientos

Como saber, que es lo que siento?

Si algún día sentí, no lo recuerdo

Puedo jurar, que esto es el cielo

¿Cómo, cómo uno puede sentirse tan feliz?

Y es que todo, es sólo una noche de amor

Una noche de amor aquí

Tú y yo desde hoy

Hasta la eternidad

Un amor

Como el que hoy se dió

No podrá separarse

Jamás nunca más

Jamás

¿Cómo despertar?

Si yo no quiero

Más que soñar, que no es un sueño

Si algún día soñé

No lo recuerdo

Hoy yo nací, dentro del cielo

Cómo

Siempre deseé una noche como hoy

Estoy loco

Por solo una noche de amor

Una noche de amor aquí

Tú y yo desde hoy

Hasta la eternidad

Un amor

Como el que hoy se dió

No podrá separarse

Jamás nunca más

Jamás

Nunca más