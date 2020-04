Ciencia: se crea poderoso software para detectar virus en minutos

La ciencia médica y tecnológica no ha dejado de luchar contra la detención y erradicación del Coronavirus desde su masiva propagación, luego de haber sido Wuhan, China, el lugar, del que se presume, fue testigo del primer brote. En ese sentido, tanto científicos de la medicina, así como de la tecnología han aportado sus conocimiento ante la contingencia sanitaria con rápido y eficaces métodos.

Recientemente, un grupo de investigadores argentinos desarrolló un software cien por ciento gratuito que e capaz y con alta efectividad para lograr identificar en el corto tiempo de 3 minutos, a personas que han adquirido el virus, con una confiabilidad de entre el 95 y el 98%.

Dicho sistema de detección funciona a través de un diagnóstico por imagen de una radiografía de tórax, que trabaja de la mano de una inteligencia artificial específica. Sin embargo, cabe aclarar que esta prueba no reemplaza a ningua de las anteriormente existentes, sólo radica en coadyuvar a la rápida detección del virus en las personas.

En los estudios hechos con tomografía computada (TC) y rayos X (radiografías) como fuente para ser analizado en un sistema, se introduce en un "modelo preentrenado" que llmaron VGG16, que define si el paciente tiene o no la enfermedad.

Fue a partir de las investigaciones publicadas por la Sociedad Radiológica de Estados Unidos (RSNA, por sus siglas en Inglés), que médicos de Wuhan, China, precisamene donde se ocasionó el primer brote que generó la actual pandemia, que se empezaron a realizar los estudios pecisos.

Como resultados de los primeros 200 pacientes analizados de los cuales 100 estaban sanos y 100 contagiados, realmente se obtuvieron los resultados que los científicos deseaban.

Por otro lado, un científico estadounidense desarrolló una nueva tecnología que permite producir un diagnóstico en cuestión de segundos y con una precisión del 98%.

También en Estados Unidos, un científico de nombre Barath Narayanan, perteneciente al Instituto de Investigación de la Universidad de Dayton, en Ohio, logró establecer un código de software específico que detecta la enfermedad con sólo escanear radiografías de tórax.

El proceso utiliza un código de aprendizaje que fue entrenado mediante al utilización de escaneos de personas con y sin la enfermedad para buscar marcas asociadas con los virus.

"Lo que eso significa es que el software ha decidido que algo está ahí, en esa región en particular, y ese algo en particular cumple con sus criterios para clasificar la imagen como si tuviera marcas de COVID-19, en contraposición a no tener COVID-19, o en contraposición a tener otra enfermedad pulmonar", explicó Narayanan.