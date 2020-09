Chica Tiktoker abarrota la web con el video con más 'me gusta'

Desde que se vive la era de la tecnología con más intensidad aunado al uso excesivo de las redes sociales, y el hecho de querer sobresalir en las mismas a través de publicaciones que contienen fotografías únicas, sorprendentes imágenes, vídeos y comentarios de todo tipo, parece ser que es la nueva forma de ser calificados por los demás, incluso, ahora la gente vale por 'sus likes', lo que evidentemente los coloca como las conocidas "celebridades en Internet".

En la nueva era de la historia de los sucesos que han dejado huella en el mundo digital, figuran el vídeo de "Despacito" de Luis Fonsi con casi 7 billones de vistas en YouTube, o el reciente mensaje en Twitter que anunciaba el fallecimiento de Chadwick Boseman, la estrella de "Black Panther" (2018) que más reacciones, retuits y comentarios ha tenido.

No obstante, Tik Tok se ha vuelto una tendencia mundial al convertirse en la app favorita de los usuarios de todas las edades, condición social y género o formas de pensar; pues han encontrado en ésta, una válvula de escape para mostrar sus habilidades, gustos, desafíos o simplemente divertirse al mismo tiempo que divierten a los demás.

Pero esta vez, ha ocurrido un hecho sin precedentes; Bella Poarch, una chica de 19 años de origen filipino, ha abarrotado Tik Tok y seguramente lo ha hecho estallar por ser la que más likes ha conseguido en una publicación, que no es otra cosa que un simple vídeo en le que aparece haciendo el lipsting de "M to the B" por unos segundos, mismo que opacó a de un chico llamado Ibai Llanos que publicó el mismo desafío en Twitter.

Pues desde mediados de agosto, cuando publicó el vídeo, en segundos se había reproducido infinidad de veces y al día de hoy, cuenta con 376 millones de visualizaciones; en este momento, ya rebasa los 34.8 millones de 'me gusta' y 1.1 millón de comentarios solo por ver el rostro de la chica.

Lo que la coloca como una de las influencers preferidas de la red social y de las demás plataformas digitales, pues en Instagram ya tienen 4.2 millones de seguidores.

En algunos otros vídeos rebasa los 118 millones de vistas y cantidades de likes fuera de serie.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.