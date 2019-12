Chabelo y la razón por la que se volvió tendencia en Twitter

Xavier López, mejor conocido como Chabelo o el amigo de todos los niños, se volvió tendencia en Twitter luego de que circula en las redes sociales un video en donde se ve al actor y comediante discutir con un grupo de periodistas.

"Que sea la última vez, te lo pido de favor, yo no me meto en tu vida, no te metas en mi vida, ok", se escucha decir a Chabelo en un tono molesto. Aunque se desconoce cuando ocurrió el altercado y por qué el Amigo de los niños se molestó, lo que sí, es que Chabelo se volvió tendencia.

Este jueves nos vemos en el cine! Se estrena @ComplotMongolMx No es por nada... pero nos quedo de pocas pulgas!! ¿a poco se la van a perder? pic.twitter.com/ilHnfNTpXQ — Xavier Lopez Chabelo (@chabelooficial) April 16, 2019

Algo que llamó la atención de muchos internautas es que señalaron que nunca habían escuchado la verdadera voz de Chabelo. "Okey, han pasado 19 años y apenas escuchó la voz de Chabelo", "Cómo que esa es la voz de Chabelo?", " Cada vez que veo el video de Chabelo enojado, hablando con su verdadera voz, es una puñalada más a mi ya agonizante niño interior ", fueron algunos de los comentarios en dicha red social.

Como ya es costumbre, y como era de esperarse, los memes no perdonaron a Chabelo y comenzaron a surgir diversos en Twitter.

Cada vez que veo el video de Chabelo enojado, hablando con su verdadera voz, es una puñalada más a mi ya agonizante niño interior pic.twitter.com/LNbwiocdyP — Amigobvio �� (@amigobvio) December 30, 2019

"Cuando Chabelo no quiere confesar su inmortalidad dice que no se metan en su vida", "Cuando veo que chabelo es tendencia", fueron algunos de los mensajes junto a los memes.

Cuando veo que chabelo es tendencia. pic.twitter.com/Y1SaizzfOF — miguelalejandrotorre (@torreshootalx) December 30, 2019

No es la primera vez que Chabelo se vuelve tendencia, pues los haters aprovechan cada oportunidad para convertir este personaje en la tendencia del momento.