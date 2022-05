Celulares que ya no tendrán WhatsApp desde el 31 de mayo por incompatibilidad

La app de mensajería instantánea mejor conocida como WhatsApp tiene noticias para los millones de usuarios que la utilizan y que no serían tan buenas, toda vez que se trata de conocer la lista de celulares que ya no podrán tener el servicio debido a un problema de incompatibilidad, a partir del próximo 31 de mayo de 2022.

WhatsApp normalmente se encuentra en continua actualización y es por ello, que una larga lista de las marcas que hasta hoy pueden utilizar el servicio de la app de Meta, no lo podrán hacer a partir del próximo 31 de mayo de 2022.

Y como consecuentemente sucede, esta medida radical de WhatsApp, seguirá afectando a muchos de los usuarios que cuentan con alguno de estos dispositivos, cuya lista es algo larga. En unas cuantas líneas se detalla la lista completa.

Lo que por supuesto provocará que los usuarios que tienen los equipos que se detallan en esta nota, tendrán que ir preparando su bolsillo para adquirir un equipo celular más nuevo; de lo contrario se quedarán sin utilizar el servicio.

Ahora, si tu celular se encuentra en esta molesta lista, lo recomendable es hacer un respaldo de todo lo que tienes en WhatsApp descargando todo en una pc, o laptop antes del 31 de mayo y de paso, hacer un respaldo diario en la app, para que cuando abras tu cuenta en un equipo nuevo o que por lo menos sí sea compatible con la app de Meta, puedas tener todo intacto como lo habrías dejado hasta antes del próximo 31 de mayo.

Entre la lista de equipos celulares se encuentran por lo menos cuatro decenas de modelos y son los siguientes:

Como punto uno, habrá que revisar que tu celular Android no tenga la versión 4.1 o inferior del sistema operativo de Google.

En cuanto a los equipos iPhone (iOS) deberán contar mínimamente con la versión 10, de lo contrario, perderá la compatibilidad con WhatsApp.

Para descubrirlo, deberás ir a Ajustes, posteriormente a Sistema y por último, a Actualización de Software.

Así que revisa con cuál sistema funciona tu celular y si se puede, pues actualiza el software para poder seguir utilizando WhatsApp.

