Bob Esponja: Anuncian SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

A solo unos días del inicio de E3 2019 THQ Nordic reveló algunos de los títulos de los tres juegos de esta semana y el primero ha llamado la atención con el protagonismo de Bob Esponja. El primero en ser anunciado es SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated.

Se habla que SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated será una versión renovadda del título original que se habría estrenado en 2003, ahora en manos de THQ Nordic y la desarrolladora Purple Lamp Studios con un remake del primero.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated estará disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC aunque por ahora no hay fecha exacta del lanzamiento pero tenemos un espectacular adelanto para que te des idea de lo que se prepara.

La idea es hacer juego con Bob Esponja, Patricio y Arenita para vencer al malvado Plankton y salvar a Fondo de Bikini. Por ahora no hay más detalles ni novedades del juego, pero el adelanto mantiene a los fanáticos entusiasmados.