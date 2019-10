Eres de las personas que se distrae fácilmente en el trabajo y esto ocasiona que no termines tus pendientes a la hora determinada, pero ya estas agostado (a), deberías tomar en cuenta lo siguiente; comienza por ignorar a tus compañeros, esto te ayudará a evitar el cansancio.

Bien se dice que hay personas que nos consumen energía aunque ni siquiera nos dirijan la palabra, ya que su presencia es la razón suficiente para terminar agotado. Un estudio publicado en Business Insider señala que ignorar a las personas en nuestras horas laborales evita el cansancio extremo al terminar el día.

El estudio señala que con sólo escuchar al compañero hablar ya basta para que pierdas el ritmo para terminar tus labores puntuales sin errores, reto que no cualquiera puede lograr.

Otro estudio realizado por la psicóloga de la salud Ulrika Leons señaló que las interrupciones y la plática en el trabajo provoca que el empleado pierda su concentración o su ritmo, mismo que recuperará en otros 25 minutos, es decir, que se tardará ese tiempo para que la mente regrese al tema en que se encontraba concentrada.

Beneficios de ignorar a compañeros que te distraen en el trabajo. Foto ilustrativa Pixabay

Si eres de las personas que trabajan en oficina debes de saber que la falta de concentración y distraerte afecta tu energía mental.

Pero cómo evitar estás situaciones en el trabajo

Una de las mejores formas de evitar distraerte o que pierdas la concentración de lo que estás haciendo es usar audífonos. Puedes escuchar música tranquila para trabajar o bien de tu gusto (si no te afecta). Úsalos para ignorar a tus compañeros.

Home office

Muchas empresas están optando por este modelo de trabajo, además de que esto ayuda para mantener a sus empleados contentos, pues pueden evitarles las horas que pierden en el tráfico, mientras que también se hace un ahorro en luz , agua, café y demás.

Trabajar solo desde casa, no habrá pretextos para no terminar tus labores diarias, ya que nadie te desconcentrará y te robará la energía para que no termines tu día agotado.

Ten en cuenta que en muchas ocasiones no sólo son tus compañeros los que te distraen si no también tu eres el culpable de tu cancancio mental y físico para ello debes tomar en cuenta lo siguiente:

Haz una sola cosa a la vez. Bien dice el refrán el que mucho abarca poco aprieta por lo que es recomendable hacer una lista de pendientes y cada vez trata de que se haga más corta.

Aíslate en ratos

Sí consideras necesario esto hazlo. Si tienes una tarea específica y no sabes con exactitud como llevarla acabo, busca un lugar solitario para relajarte y pensar con la cabeza fría.

Evita las redes sociales y el celular

Olvídate de tu celular y las redes socailes. Procura siempre tener el celular en silencio para evitar cualquier tipo de distracción . Trata de revisarlo en tu hora de comida o salida. Olvídate también de las redes sociales.